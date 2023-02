Albert Capellas forventer at se et forbedret FC Midtjylland i forårssæsonen og håber ikke, at midtjyderne skal bruge et par måneder mere, før de er, hvor de skal være

Himmel og helvede.

Der har både været glade og sure miner på Heden det seneste halve år. På den ene side spillede man sig videre i Europa League og opnåede klubbens største europæiske resultat med en 5-1-sejr over Lazio.

Omvendt har Superligaen indtil nu været yderst skuffende, hvor man inden de sidste fem runder af grundspillet ligger på den forkerte side af top-seks stregen og har hele 12 point op til førstepladsen.

Alligevel sidder cheftræner Albert Capellas med en god mavefornemmelse forud for forårssæsonen.

Det siger han i et interview med Ekstra Bladet i forbindelse med klubbens træningslejr i Portugal.

- Jeg har en rigtig god fornemmelse lige nu. Jeg har både et håb og en tro på, at vi kan tage de nødvendige skridt, men som jeg altid siger, så er der er en hårfin grænse mellem sejr og nederlag, men jeg håber, det tipper over til vores fordel.

Annonce:

Den tidligere U21-landstræner Albert Capellas står foran en stor opgave i foråret, hvor FCM skal spille sig nær toppen af Superligaen. Foto: Anthon Unger

Men selvom smilet er bredt, og troen er stor hos den spanske træner, er han pinligt bevidst om, at der skal helt andre boller på suppen, end det midtjyderne præsterede i efteråret.

- Jeg vil ikke være naiv. Selvfølgelig spillede vi dårlige kampe, og selvfølgelig er vi ikke der i Superligaen, hvor vi gerne vil være.

- Når holdet ikke spiller godt, er jeg den første til at sige det. Man skal ikke lyve over for sig selv. Men der var også gode momenter, og de momenter skal være der kamp efter kamp fra nu af, siger han.

Albert Capellas lægger især vægt på, at alt ikke kan fikses med et knips, og spanieren har da også 'kun' været i spidsen for FC Midtjylland siden slutningen af august, efter Bo Henriksen fik sparket.

Han fremhæver selv forbilledet Johan Cruyffs ord om, at de mest succesfulde trænere har brug for tre år, før de har et 'winning team'.

Annonce:

- Men selvfølgelig vil jeg ikke bruge tre år. Jeg kan ikke komme her og sige, at jeg har brug for tre år. Der er der ikke nogen, der vil forstå. Men vi skal huske, at holdet ikke var et godt sted, da jeg ankom. Og det tager tid at ændre.

Albert Capellas overtog i slutningen af august et hold, der blot havde vundet én af de første seks kampe i Superligaen. Foto: Anthon Unger

Capellas sidder derfor også med en følelse af, at både han, spillerne og klubben generelt har lært meget det seneste halve år.

- Nu har vi så meget information, og vi kender hinanden meget bedre. Jeg kender spillerne, og de ved, hvordan jeg tænker. Det betyder også, at jeg virkelig føler, at vi er et sted, hvor vi kan tage store skridt i den rigtige retning. Det er det, vi gerne vil se fra nu af.

- Jeg håber, at vi er der fra første fløjt. Jeg håber virkelig ikke, at vi skal bruge to, tre måneder mere. Og hvis vi kan gøre det fra begyndelsen, så er jeg sikker på, at gode ting vil ske.

FC Midtjylland skal allerede torsdag i ilden, når de gæster Sporting CP i den første af to ottendedelsfinaler i Europa League. Herefter gælder det Viborg i Superligaen.

Hvem vinder det danske mesterskab? Og er salget af Ousmane Diomande det vildeste salg, FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein har været med til?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Skuffende slutspurt: FCM er såret og svækket