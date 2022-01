Jonas Lössl afviser at vende tilbage til FC Midtjylland

Målmanden Jonas Lössl vil ikke spille for FC Midtjylland, når lejeaftalen med Brentford udløber til sommer. Det siger han til TV2 Sport.

- Nej. Da jeg kom retur til FCM i vinter, sagde jeg, at jeg kom supermotiveret hjem og ville være med til at flytte klubben gennem lederskab og de erfaringer, som jeg har fået gennem min karriere.

- Af forskellige årsager har det været svært for mig at indtage den rolle, som jeg var tiltænkt, og det har været skuffende, siger Lössl til TV2 Sport.

32-årige Lössl skiftede til FCM i januar 2021 og har kontrakt med midtjyderne frem til sommeren 2025, men den ønsker han ikke at fuldføre. For ham er FCM et overstået kapitel.

- Jeg føler ikke, at de gensidige forventninger, vi havde til hinanden, er blevet opfyldt, og derfor drager jeg nu videre i min karriere. Jeg ville have elsket at slutte, hvor det hele startede.

- Det var derfor, jeg vendte hjem, mens jeg stadig følte, at jeg kunne bidrage med noget både på og uden for banen, men eventyret skulle ikke slutte sådan i denne omgang, siger han.

I efteråret var han i en periode bænket, mens FCM-træner Bo Henriksen i stedet satsede på den 21-årige islandske keeper Elias Olafsson.

Det var Lössl utilfreds med, og han fortæller, at degraderingen også er med i vægtningen af hans nuværende fremtidsplaner.

Lössl spillede også for FCM i årene fra 2008 til 2014. Siden har han været forbi Everton, Mainz, Guingamp og Huddersfield.

