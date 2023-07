Journalist: FC Midtjylland tæt på transferbombe

FC Midtjylland er angiveligt tæt på at præsentere den sydkoreanske landsholdsspiller Cho Gue-sung som ny spiller.

Den engelske journalist Mike McGrath fra The Daily Telegraph skriver på Twitter, at FC Midtjylland køber Cho Gue-sung af Jeonbuk Hyundai Motors for 22 millioner kroner.

Claus Steinlein og Co. snupper sydkoreaneren for snuden af Watford, Leicester City og Jon Dahl Tomassons Blackburn Rovers.

25-årige Cho Gue-sung er offensivspiller og gør sig bedst som central angriber, men han kan også benyttes på de to kanter. Cho Gue-sung har scoret mål på samlebånd i hjemlandet, og i 2022 blev han topscorer i landets bedste række med 17 kasser.

Angriberen er også en fast del af Sydkoreas landshold, hvor det foreløbig er blevet til 24 kampe og seks mål. Ved VM i Qatar startede Cho Gue-sung inde i tre ud af fire kampe for Sydkorea, og han blev dobbelt målscorer mod Ghana i gruppespillet.

Gue-sung blev dermed den første sydkoreanske spiller i historien til at score to mål i den samme kamp ved en VM-slutrunde.

Den sydkoreanske liga er godt i gang i øjeblikket, og Cho Gue-sung er kommet fra land med fire mål i 11 ligakampe. Han er også noteret for to scoringer i pokalturneringen.

Det har længe været ventet, at Cho Gue-sung ville tage skridtet til Europa denne sommer, og nu ser det altså ud til at blive FC Midtjylland, der bliver sydkoreanerens første arbejdsgiver uden for hjemlandet.