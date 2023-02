Jubler efter giga-salg: - Wow, hvor kom det fra?

Det blev aldrig til debut for FC Midtjyllands førstehold.

Alligevel blev Ousmane Diomande skudt af for et enormt millionbeløb.

Mens jagten på egyptiske Emam Ashour til tider var som Anders And-reklamer ifølge Claus Steinlein, kan salget af Diomande fylde godt op i midtjydernes Joakim von And-pengetank.

Prisen her og nu er 56 millioner kroner ifølge Ekstra Bladets oplysninger, men den samlede pris kan ende på 90 millioner kroner, hvis alle bonusser indløses.

Sporting ville bare have fingrene i den 19-årige midtstopper fra Elfenbenskysten.

- Er det det vildeste salg, du har været med til?

- Ja, når man tænker på, hvad vi købte ham for, hvad vi solgte ham for, og hvor lidt han har vist frem, så er det jo et salg, som alle danske klubber vil sige: Wow, hvor kom det fra?, siger FCM-direktør Claus Steinlein til Ekstra Bladet.

- Der var ingen, der kendte ham og lige pludselig havde vi solgt ham for et kæmpe beløb til en storklub.

- At der lige pludselig var masser af Premier League-klubber og andre store klubber rundt omkring i Europa, der var vilde med ham. jeg tror aldrig, jeg har mærket en større hype i FC Midtjylland omkring en spiller overhovedet.

- Og som købmænd var det en god situation at sidde i, at der var flere store adresser, der bød på ham, og det gjorde, at vi fik prisen om på et rigtig højt niveau.

Efter 17 kampe for portugisiske CD Mafra solgte Midtjylland Ousmane Diomande til Sporting. Foto: Miguel Pereira/Ritzau Scanpix

Sagde nej - MANGE gange

Den portugisiske storklub Sporting havde set Diomande brillere i den næstbedste portugisiske række, da han var udlejet til CD Mafra.

- Jeg sagde nej hele vejen. Man skal jo sige nej til rigtig mange beløb for at komme helt derop. Og Ove og Christian sagde hele tiden, at der ville komme bedre bud, men jeg sagde, at vi ikke skulle sælge ham. Der skal et helt ekstraordinært bud til, før vi sælger ham.

- Fem millioner, seks millioner euro. Jeg blev ved med at sige nej. Men på et tidspunkt blev pakken - det faste beløb, bonussen og videresalsklausulen så stor, at så måtte jeg og bestyrelsen sige, at vi til sidst måtte give os, og så fik vi landet en rigtig god aftale.

Claus Steinlein fortæller, at vinterens transfervindue blev en stor indtægtskilde for FC Midtjylland.

- Vi gik selvfølgelig langt over, hvad vi havde forventet. Jeg tror, at vi rundede 200 millioner, og det er nogle deals, som kan indbringe måske 300 millioner på sigt, så det har været højdespringeren på transfervinduet.

Den midtjyske klub solgte også Evander og Anders Dreyer.