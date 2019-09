Jubler over vigtig aftale: - Han brager igennem

Den islandske U21-landsholdsspiller er blevet enig med FC Midtjylland om at forlænge kontrakten frem til sommeren 2024. Det bekræftes på klubbens hjemmeside.

Mikael Anderson, der primært gør sig til på den offensive midt, har i denne sæson grebet chancen på FC Midtjyllands Superliga-hold efter nogle år på leje i Vendsyssel FF og hollandske Excelsior. Og det bliver altså nu belønnet med en ny, lang kontrakt.

Selv er hovedpersonen glad for, at der nu er styr på fremtiden.

-Kontraktforlængelsen giver en dejlig ro men også masser af motivation. Det fortæller mig, at klubben tror på mig langsigtet, hvilket motiverer mig yderligere til at slå 100 procent igennem i FC Midtjylland. Jeg er sindssyg glad og stolt over min kontraktforlængelse, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

-Jeg er med sikkerhed vendt stærkere tilbage efter mine udlejninger, og nu ser jeg frem til at fortsætte den positive udvikling. Jeg ønsker at betale tilbage på den tillid, klubben viser mig, og det skal ske med stabile og stærke præstationer, siger han.

Og i klubben er de glade.

-Vi er meget tilfredse med og glade for, at han har forlænget sin aftale med os, siger sportschef Svend Graversen.

-Mikael kan ikke roses nok for den mentale udvikling, han har gennemgået de seneste par år. Det er virkelig stærkt af ham, og han har allerede fået masser af spilleminutter i denne sæson. Vi har en meget stor tro på, at han brager igennem i 3F Superligaen, så vi glæder os både på Mikaels og egne vegne, siger han.

Mikael Anderson har før denne sæson tilbragt et par sæsoner på leje i henholdsvis Vendsyssel FF og hollandske Excelsior. Og ifølge Svend Graversen har det været sundt for islændingen.

-Mikael viste tidligt sit meget store potentiale, og i dag står han som den spiller, vi så tegningen til på akademiet. Til tider kan det være en god idé med en eller flere udlejninger, og det har vist sig at være det rigtige for Mikael, siger han.

Anderson står noteret for syv Superliga-kampe i denne sæson, hvori han har scoret et mål.

