Kæmpe brøler i topkamp: Nu forklarer han, hvad der skete

16:00 FC Nordsjælland - FC Midtjylland Superligaen Stadion: Right to Dream Park, Danmark Dommer: Michael Tykgaard

Det er måske ikke så overraskende, at FC Midtjylland ikke har ramt det høje, stabile niveau, spillerne leverede på i efteråret.

Holdet har smidt fem point i forårets seks første kampe, og det spillemæssige har ikke været til guldmedaljer – endnu.

Men det ville også være unaturligt, hvis det ikke kunne ses, når man fjerner fem profiler fra mandskabet i forhold til efteråret.

Det hold, der spillede i Farum var uden Filip Novak, Rasmus Nissen og Alexander Sørloth, der blev solgt i januar. Læg dertil, at Paul Onuachu og Rilwan Hassan aktuelt er ude med skader.

- Vi skal være tilfredse med antallet af point, vi har fået her i foråret. Indsatsen har været til de point, vi hidtil har fået i foråret. Men det har ikke været ligeså overbevisende som i efteråret, erkender FCM-anfører Jakob Poulsen, der uddyber:

- Men det er vel naturligt, når vi som i dag stiller op uden fem mand, der spillede meget i efteråret. Det vil være underligt, hvis det ikke kan mærkes på den ene eller anden måde, påpeger han.

To af fremtidens stjerner - Mathias Jensen og Mikkel Duelund - i indfight. Hjemmeholdets anfører, der blev synet af Ajax igen-igen, var en markant profil på banen. Foto: Lars Poulsen.

Jakob Poulsen sørgede med sin scoring for, at FC Midtjylland fik ét point i opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen.

Vi mangler procenter

FCM-kaptajnen reddede ét point qua sin udligning med afslutningen fra kanten af feltet efter Mikkel Duelunds frispilning.

- Jeg synes, vi mangler procenter energimæssigt, både i presset og når vi har bolden. Vi var ikke gode nok med bolden. Men nogen dage rammer du som hold bare ikke niveauet.

- Hvis vi skal se på os lige nu, så er det status quo. Vi har ikke forbedret os i forhold til efteråret, påpeger FCM-kaptajnen.

Han mener, at Brøndby må være de aktuelle guldfavoritter. Og det gør han ud fra den kontinuitet, de har opbygget gennem sæsonen.

- Brøndby havde også en periode i efteråret, hvor de ikke spillede så godt. Men de hev sejrene hjem. Det handler om at få point i de perioder. Jeg vil sige, at Brøndby havde et problemfrit transfervindue. Derfor må være favoritter til guldet, smiler Jakob Poulsen, der dog skynder sig at tilføje:

- Hvis ikke de påtager sig den favoritværdighed, så gør vi det. Den guldkamp er dog lidt sjovere i medierne end blandt os spillere. Vi vil bare ud at spille kampene, påpeger han.

Ernest Asante har netop scoret til 1-0 efter en stor fejl af Kian Hansen, der ville spille bolden i modsatte side til sin holdkammerat, Erik Sviatchenko, men han kiksede afleveringen. Foto: Lars Poulsen.

Det var ikke godt nok

Kian Hansen blev den store synder hos FC Midtjylland, da han totalt kiksede en aflevering, så FC Nordsjælland kom i front.

Den rutinerede stopper ville sparke bolden i modsatte side til Erik Sviatchenko, men sendte i stedet en flad aflevering ind foran eget mål. Bolden ramte Ernest Asante på benet, snød Jesper Hansen og gik i mål.

- Jeg får slet ikke luft under bolden. Og det er ikke godt nok. Længere er den ikke, forklarer Kian Hansen, der ikke kun var skuffet over sin personlige fejl. Han var heller ikke tilfreds med indsatsen generelt på dagen.

På trods af fejlen før pausen fuldførte han kampen. I pausen skiftede FC Midtjylland ud i midterforsvaret, hvor Zsolt Korcsmár blev erstattet af Rasmus Nicolaisen.

Nogle beder om at blive skiftet ud efter sådan en situation, overvejede du det?

- Jeg synes måske, det er latterligt at bede om udskiftning. Så må man vise, det var en fejl.

Følte du dig selv oven på rimeligt hurtigt igen?

- Det ved jeg sgu ikke, det tror jeg ikke er det rigtige spørgsmål lige nu, siger Kian Hansen, der på mange måder mener, at der er plads til forbedringer hos guldkandidaterne over hele linjen.

- Vi har måske de største chancer i kampen. Så det kunne godt være gået vores vej. Men vi spiller ikke særlig godt. FCN er gode til at spille, når de får tid og plads. I perioder skiller de os ad. Det, der er frustrerende på sådan en dag, er det spillemæssige. Her er vi slet ikke gode nok, erkender Kian Hansen.

På vej tilbage

Efter det hektiske transfervindue lysner det trods alt lidt på skadefronten for FC Midtjylland, der snart kan råde over Paul Onuachu og Rulwan Hassan.

De to profiler er helt sikkert tilbage i truppen efter landskamppausen i begyndelsen af april. Måske kan de få en lille rolle allerede i næste uge i grundspillets sidste opgør mod SønderjyskE.

- Paul var ude at løbe lørdag. Han er på vej, lige som det går fremad med Rilwan. Det betyder meget og ligner noget, når jeg kan sætte de to navne på holdkortet, påpeger Jess Thorup.

Han erkender, at hverken Rilwan Hassan eller Paul Onuachu når topformen lige med det samme.

- Det er lang tid siden, de har spillet. Men jeg forventer, de når topformen i slutspillet. Det kommer til at give vores hold nye dimensioner, når jeg kan kigge på bænken, og vi kan udnytte Pauls kvaliteter og Rilwans hurtighed, påpeger Jess Thorup.

