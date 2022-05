Kæmpe FCM-boost: Stjernen er tilbage

FC Midtjylland har fået et ordentlig boost før den afsluttende jagt på FC København i kampen om mesterskabet.

Brasilianske Evander er således meldt klar til dagens kamp mod AaB efter at have siddet ude med den skade, han pådrog sig mod Brøndby for et par uger siden.

Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Skaden kostede de to pokalsemifinaler mod Vejle og det indbyrdes 0-0-opgør mod FC København, hvor man godt kunne have brugt Evanders magi. Brasilianeren står noteret for 16 mål og syv oplæg i sæsonens 41 kampe, og han er også FC Midtjyllands topscorer i Superligaen.

Til gengæld må Bo Henriksen se bort fra Erik Sviatchenko, der er ude med karantæne. Desuden er Paulinho, Elia Olafsson og Pione Sisto også helt ude af kamptruppen.

Bo Henriksen er formentlig glad for Evanders retur. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Pisket til sejr

Situationen er som bekendt tilspidset i toppen af Superligaens mesterskabsspil, hvor FC Midtjylland er tre point efter FC København på førstepladsen forud for de resterende fire runder.

Søndag gæster FCK Brøndby Stadion, mens FC Midtjylland skal en tur til Aalborg.

FC Midtjylland kan desuden se frem til kampe mod Brøndby, Silkeborg og Randers, mens FCK skal op imod Silkeborg, Randers og AaB.

Du kan følge alle kampe fra Superligaen direkte på ekstrabladet.dk fra klokken 13.30.