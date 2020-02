Kæmpe forspring: Plaffer FCM på guldkurs

Nedrykningstruede Hobro brændte og brændte, og derfor topholdet FCM kunne ufortjent køre tre point hjem efter en regnvåd 2-0 sejr i fredagskampen.

I næsten en time var der intet, som pegede på en fuld gevinst til midtjyderne.

Så blev til lidt af en genistreg af træner Brian Priske, som allerede i pausen tog konsekvensen af de dårlige første 45 minutter og satte Plaffeministeren ind fra starten 2. halvleg.

Ronnie Schwartz tjekkede ind og blev redningsmanden ved at have en fod med i begge FCM-mål.

FCM var slemt på hælene, da nyerhvervelsen, den lynhurtige Anders Dreyer for anden kamp i træk scorede og satte topholdet i gang.

Hobro havde flere store chancer. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Målet til 1-0 faldt efter, at Hobro-spillerne havde stået i kø for at brænde den ene kæmpe muligheder efter den anden.

Det var en blanding af uheld og manglende koldblodighed, som var årsagen til, at Hobro ikke formåede at udnytte de store chancer.

Oplægget til det første mål kom fra den indskiftede Ronnie Schwartz, som viste en anden side af sig selv og spillede Anders Dreyer fri i dybden.

Sidstnævnte sagde lidt senere pænt tak ved at spille vinterens mest spektakulære FCM-indkøb fri midt for mål,

Så stod der 2-0, som blev kampens resultat.

Ronnie Schwartz scorede 2-0-målet for FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det var 13. gang i sæsonen, at Plaffeministeren scorede så jagten på den tidligere Brøndby-bomber Kamil Wilczek med 17 mål er genoptaget.

Før pausen var det stolpe ud for Hobro og tuneseren Imed Louati, der først ramte trekanten og derefter underkanten af overliggeren.

Selv om Edgar Babayan på en omstilling havde frit løb fra midten, slækkede han undervejs mod Jesper Hansens mål så meget på farten, at Paulinho nåede tilbage og presse ham i skudøjeblikket.

Senere headede Rasmus Minor fra tæt hold over mål, mens Pål Alexander Kirkevold var nærgående på ripost.

Så var det slut med muligheder til hjemmeholdet, og efter Ronnie Schwartzs mål til 2-0 mistede hjemmeholdets gejsten, og FCM kunne cruise endnu en sejr i hus. Der er nu ti point ned til FCK på andenpladsen.

Samtidigt må Hobro konstatere, at det heller ikke lykkedes i 16. forsøg at slå FCM, selv om mulighederne ellers var til stede.

