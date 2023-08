Kæmpe million-gevinst på salg

Fodbold er en dårlig forretning, som du ikke kan tjene penge på.

Den sang har vi efterhånden hørt mange gange. Og beviserne står også i kø. Det er svært at tjene penge på fodboldbranchen.

For fodbold er grundlæggende en forretning, hvor der skal investeres voldsomme summer, før der er mulighed for udbytte.

Men der også undtagelserne. Allan K. Pedersen scorede mere end 100 mio. kr., da han solgte FC Nordsjælland til Tom Vernon i 2015. Siden solgte han klubben videre til den egyptiske Mansour Group for 750 mio. kr. seks år senere.

Allan K. Pedersen tjente mere end 100 mio. kr., da han solgte FC Nordsjælland til Tom Vernon i 2015. Foto: Lars Poulsen

Scorer kæmpe beløb

Og nu har den tidligere FC Midtjylland-ejer Matthew Benham scorede en gevinst på flere hundrede millioner kroner efter salget af aktierne til Anders Holch Povlsen.

Den tidligere Ekstra Blads journalist Klaus Egelund meldte på det sociale medie X om en pris på 40 mio. pund - 350 mio. kr. – som Anders Holch Povlsen har betalt for Matthew Benhams aktiepost.

Den pris stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger, som Holch Povlsen har betalt for at sætte sig på 95,5 procent af aktierne i FC Midtjylland.

Anders Holch Povlsen havde i forvejen købt 25 procent af aktierne i 2021 for 125 mio. kr., men nu sidder han suverænt på magten, så der kun er ganske små lokale aktionærer i FC Midtjylland.

Det giver rigtig god mening, at Anders Holch Povlsen ikke kun har købt op til 51 procent, men har sat sig tungt på magten i klubben via sit selskab. Heartland.

Det mener Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev.

Matthew Benham scorer flere hundrede millioner kroner på salget af FCM til Anders Holch. Foto: Ernst van Norde

Giver rigtig god mening

- Når Anders Holch sidder på stor en aktiepost, kan han hurtigt selv træffe beslutninger for selskabet, siger Morten W. Langer og uddyber:

- Ser man på Anders Holch Povlsens historik i forhold til investeringer, så har han investeret i FC Midtjylland, fordi han ser store udviklingsmuligheder, men han vil selvfølgelig også gerne tjene penge. For Holch er jo også kendt for at være købmand, påpeger Morten W. Langer.

FC Midtjylland er på vej med årsregnskabet for 2022/2023, som ifølge direktør Claus Steinlein ventes at lande på et plus på den fornuftige side af 100 mio. kr.

Anders Holch Povlsen har kun investeret i FCM, fordi han ser udviklingsmuligheder og samtidig muligheden for at tjene penge. Han er jo en god købmand, siger økonomisk ekspert Morten W. Langer. Foto: Jens Nørgaard/Ritzau Scanpix

Kræver store investeringer

- Man ser en stigende tendens til, at velhavende mennesker træder til og støtter samfundsgavnlige ting, herunder kultur og sport.

- Når Anders Holch vælger at investere så massivt i FCM, kan det også give ham en stor brandingværdi, påpeger Morten W. Langer.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at Anders Holch er meget bevist om, at det kræver store investeringer, hvis han skal være med til at løfte FC Midtjylland til det næste, sportslige niveau.

- Hvis Anders Holch ser investeringen på den lange bane, vil han se, at fodbolden er ved at udvikle sig til en forholdsvis stor industri. Det er en branche, hvor der kommer endnu flere penge i fremtiden, påpeger han.