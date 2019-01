Kæmpe scoop: FCM præsenterer brasilianer

FC Midtjylland har lavet en fem-årig aftale med brasiliansk stjerne - han er dog på tur i naturen, så det er ikke muligt for klubben at få en kommentar til aftalen

12 Superliga-kampe var alt, hvad brasilianske Evander skulle bruge for at overbevise FC Midtjylland om, at lejeaftalen fra Vasco da Gama skulle konverteres til en fast aftale.

FC Midtjylland melder tirsdag, at de har underskrevet en fem-årig aftale med den brasilianske offensivspiller.

- Det er en fantastisk signing for FC Midtjylland, og der skal lyde store roser til scoutingafdelingen for at finde ham, og til trænerstaben for at integrere Evander i klubben og på holdet, siger sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

- Der er stadig arbejde, der skal gøres i forhold til Evanders fodboldmæssige udvikling, men potentialet er enormt stort samt spændende, og det er helt unikt, at vi har tilknyttet en så dygtig fodboldspiller. Det fortæller noget om, at FC Midtjylland har et godt ry ude i verden, siger Graversen.

Dansk komet uden navn: Vil du hjælpe Oliver?

Evander var i sidste sæson med i feltet, der kæmpede om Golden Boy-trofæet 2018 og har længe været regnet for en spiller, der var uden for Superligaens rækkevidde.

Noget usædvanligt har klubben ikke nogen kommentar fra spilleren selv, men det har sin helt særlige forklaring.

- I skrivende stund befinder Evander sig, sammen med resten af truppen, ude i den friske vestjyske natur på teambuildingstur anført af mentaltræner BS Christiansen, og derfor har det ikke været muligt at få en kommentar fra hovedpersonen selv, lyder det på klubbens hjemmeside.

Foreløbig er det blevet til tre mål i FCM-trøjen for offensivspilleren, men med en fem-årig aftale så venter mange flere brasilianske tryllerier i Herning.

Se også: Komisk brøler: FCM præsenterer forkert spiller

Se også: Superliga-transfer officiel: Køber dansker fri i Rosenborg

Se også: Engelske klubber i kamp om dansk komet