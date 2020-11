Kæmper for at nå CL-brag: - Der er fremgang

FC Midtjylland håber, at Jesper Hansen bliver klar til tirsdagens Champions League-møde med Ajax. Foreløbig har den skadede landsholdsreserve misset to kampe

FARUM (Ekstra Bladet): Jesper Hansen er i kamp mod tiden for at nå at blive klar til FC Midtjyllands Champions League-brag mod Ajax på tirsdag.

Landsholdsreserven udgik for en uge siden mod Brøndby med smerter i lysken, og det har foreløbig kostet ham både kampen mod Liverpool på Anfield og lørdagens Superliga-kamp mod FC Nordsjælland.

Skaden er i den milde ende, og derfor kan FC Midtjylland-træner Brian Priske også gøre sig forhåbninger om, at den rutinerede keeper kan være med mod Ajax.

- Jesper er i fremgang, men hvornår og hvorledes må vi vente og se, sagde FCM-træneren efter 1-4-nederlaget til FC Nordsjælland i Farum, hvor Mikkel Andersen - trods fire indkasserede mål - var bedste FCM-spiller.

- Han gjorde det godt, og det gjorde han også på Anfield, lød trænerrosen.

Mikkel Andersen blev passeret fire gange i Farum. Her gør Kamaldeen Sulemana det til 4-1. Foto: Lars Poulsen

Reserven er dog særligt i spillet med fødderne et stykke efter Jesper Hansen, og det er en af grundene til, at FC Midtjylland meget gerne vil have Hansen med tirsdag aften, så de lettere vil kunne håndtere et højt Ajax-pres.

- Det er klart, at Jesper på fødderne er noget andet, men Mikkel prøver alt, hvad han kan, og han gør det fint, lød vurderingen fra Priske, der havde valgt at se bort fra flere profiler mod FC Nordsjælland.

Den bedste mulighed for point

Erik Sviatchenko, Paulinho og Sory Kaba var alle blevet hjemme i det midtjyske. De to første blev hvilet, mens angriberens fravær ifølge Priske skyldtes et hold i nakken fredag.

- Han kunne ikke træne, og så vurderede jeg, at han ikke var klar til kampen i dag.

FC Midtjylland har foreløbig tabt 0-4 hjemme til Atalanta og 0-2 mod Liverpool på Anfield, og skal det blive til point i Champions League, er hjemmekampen mod Ajax efter alt at dømme bedste mulighed.

Mens FC Midtjylland varmede op til tirsdagens kamp med et stort nederlag i Farum, vandt den hollandske mesterklub lørdag aften 5-2 over hjemme Fortuna Sittard.

Davy Klaassen stod i første halvleg for Ajax' to første scoringer, mens den indskiftede trio Brian Brobbey, Dusan Tadic og Quincy Promes, de to sidstnævnte på straffespark, slog sejren fast efter pausen.

