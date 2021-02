Kan blive nødvendigt med Dubai-tur

Flere danske klubber rejser hvert år til udlandet i januar for at forberede sig på forårssæsonen i Superligaen, men det har ikke været tilfældet i år som følge af coronarestriktionerne.

Til næste år kan det til gengæld igen være en mulighed, og så kan FC Midtjylland, FC København, Brøndby IF og de øvrige danske klubber ellers rejse mod varmere himmelstrøg for at få den optimale sæsonforberedelse.

Og for FC Midtjyllands vedkommende kan det måske være en tur til Dubai. Det siger direktør Claus Steinlein i forbindelse med et fanforum onsdag aften.

- Det er noget, vi diskuterer jævnligt. Der er fordele og ulemper. Det, man bare skal sætte sig ind i, er, at vi har brugt mange penge nogle år på at tage til Portugal, og så kommer vi ned og ikke kan træne, fordi banerne står under vand.

En kæmpe udfordring

- Det er jo en kæmpe udfordring, når man har brugt så mange penge. Så kan man bruge 30 procent mere for at komme til Dubai.

Problemer for tv-seere: - Beklageligt

- Det er ikke sådan, at det står i kortene, at vi skal derned. Jeg tror også, at der er over en halv million turister, der rejser med en af vores store sponsorer derned på ferie, så det er noget folk bruger generelt. Skal fodboldklubber gå allerforrest der? Men vi kom i hvert fald ikke af sted i år, men det kan blive nødvendigt, siger Claus Steinlein.

Tidligere har flere klubber i Superligaen afvist at rejse til Dubai på grund af deres syn på menneskerettigheder.

I januar havde FC København imidlertid planlagt en træningslejr til Dubai, som de endte med at ændre til en tur til Portugal, inden de i sidste ende måtte droppe planen om en træningslejr i udlandet helt.

