Kan en enkelt fejl koste pladsen?

Jesper Hansen skal ikke frygte for sin plads i målet baseret på torsdagens enkeltstående fejltagelse

HERNING (Ekstra Bladet): Det var en tung, torsdag aften for FC Midtjylland, der fik den værst tænkelige indledning på foråret, da Sønderjyske rejste fra Herning med alle tre point.

Særligt tungt var det for målmand Jesper Hansen, der droppede fælt ved 1-0-scoringen, og samtidig i bakspejlet kan få øjenkontakt med den hjemvendte landsholdskonkurrent Jonas Lössl.

Blod, drama og drop: Mestrene nedlagt!

Jesper Hansen ville ikke møde den skrivende presse efter kampen, så derfor måtte cheftræner Brian Priske forsvare sin normalt fænomenale målmand.

- Jesper plejer at stå solidt og har været fantastisk for os det seneste år – eller rettere de seneste mange år. Jeg har ikke set scoringen på tv, men det ser ud til at bolden brækker. Sådan er fodbold, og målmænd begår også fejl, sagde Brian Priske.

- Med så hård konkurrence på målmandsposten, kan en enkelt fejl så koste pladsen i målet?

- Jeg forstår spørgsmålet, men sådan ser jeg ikke på det. Jeg vurderer alle spillere kontinuerligt til træning og kamp, og Jesper har oparbejdet en masse respekt her i klubben. Det er fair, du stiller spørgsmålet, men Jesper bliver ikke sat af holdet, fordi han begår én enkelt fejl, lød det fra Brian Priske.

Brian Priske tog sin målmand i forsvar. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FCM-chefen var som altid rolig og fattet efter kampen, men han kunne ikke skjule, at nederlaget til Glen Riddersholm og Sønderjyske irriterede ham voldsomt.

- Vi hader at tabe fodboldkampe, og det irriterer mig da, at vi lod os gå på at det, som Sønderjyske kom med. Det blev på deres præmisser med tacklinger, pres og slagsmål, og det spillede vi med på.

- Det var ikke overraskende for os, da vi så de spillede med seks forsvarere, men vi var ikke gode nok til at spille os ud af det.

