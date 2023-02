Katastrofen lurer: - Du får mig ikke til at sige det

Jonas Lössl køber ikke Ekstra Bladets påstand om, at FCM-offensiven er for ringe til at blande sig i topstriden

FC Midtjylland leverede en særdeles blodfattig forestilling mod Brøndby mandag aften og blev med det skuffende hjemmenederlag overhalet i tabellen af Håkon Evjen og co.

Selv om ulvene nu balancerer på kanten af katastrofe, er troen på en god sæson stadig intakt.

Fair nok, når man kigger i tabellen og spotter, at der 'kun' er syv point op til FC København på tredjepladsen, men når man ser på midtjydernes muligheder i offensiven, så virker det nærmere, som om ulvene jagter et fatamorgana.

Brøndby var bedre end FC Midtjylland mandag aften i en uskøn kamp. Foto: Ernst van Norde

Astrit Selmani har ikke vist Superliga-niveau endnu, og Emam Ashour er nu blevet pakket fuldstændig væk to kampe i streg.

Ikke nogen god præstation

Med andre ord afhænger det hele af Gustav Isaksen.

- Nej, det får du mig ikke til at sige. Jeg synes, der er masser af kvalitet i vores offensiv. Vi blev for spredte i første halvleg og kom ikke til meget, men det blev bedre i anden halvleg. Vi ramte stolpen og havde optræk til udligningen, lød det fra Jonas Lössl, der selv måtte trække et par pragtredninger frem for at holde FCM inde i kampen.

- Vi er enige om, det ikke var nogen god præstation mod Brøndby. Det var faktisk en rigtig skidt kamp, men vi har truppen til at få en god sæson. Om tre kampe kan vi stå her og have en helt anden diskussion.

- Hvordan vil du betegne sæsonen, hvis I glipper top seks?

- Det vil være en katastrofe. Vi ser os som et tophold, så det vil være en fiasko.