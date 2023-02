Keeper Jonas Lössl forlænger med FC Midtjylland

Målmanden Jonas Lössl forlænger sin kontrakt med FC Midtjylland, så den nu gælder frem til sommeren 2026.

Det oplyser FCM på sin hjemmeside.

Hans kontrakt løb i forvejen til sommeren 2025.

Sportschef Svend Graversen glæder sig over den friske underskrift.

- Han har taget hele vejen op gennem akademiet, og han har stor indflydelse på der, hvor vi i dag står som klub. Aftalen sikrer, at vi nu har papir på en erfaren og dygtig målmand de næste tre år, siger Graversen og fortsætter:

- Han har en central rolle i den nuværende trup, hvor han med sit vindende væsen og lederegenskaber er et vigtigt bindeled mellem både vores unge spillere, udlændinge og ældre profiler. Han ved, hvad det vil sige at være Midtjylland-spiller, og han er med til at fremme vores kultur.

Den 34-årige Lössl har fundet sig godt til rette i FCM efter skiftet fra Everton i 2021. Ikke mindst under træner Albert Capellas.

- Jeg nyder at spille under Albert, og jeg er glad for at være en del af den udvikling, vi har gang i. Jeg glæder mig til at være med til den rejse, vi skal på de næste år. Nu har jeg en sikkerhed i, at jeg ved, hvor jeg skal være de næste år.

Lössl mener, at FCM tager interessante skridt lige nu.

- Min nuværende rolle under Albert er spændende, og jeg nyder, at der er blevet bragt et internationalt snit ind, som komplimenterer de værdier, vi allerede besad i Midtjylland, siger målmanden.

FCM har fået en god start på forårssæsonen. Torsdag spillede holdet 1-1 ude mod Sporting i Europa League, og mandag tog midtjyderne hul på superligaforåret med en sejr på 4-0 ude over Viborg.

Lössl spillede for FCM fra 2004 til 2014, inden han var forbi de udenlandske klubber Guingamp, Mainz, Huddersfield og førnævnte Everton.