Klar melding efter pokal-brøler: Sig undskyld, Evander!

Sig undskyld, Evander.

Den er ikke meget længere efter FC Midtjyllands pokal-blamage torsdag aften på Amager, hvor Superligaens aktuelle nummer et overraskende røg ud efter nederlag til 1. divisionsholdet fra Fremad.

Den brasilianske stjerne kvajede sig godt og grundigt med sin opførsel i slutminutterne, hvor han hånligt klappede ad cheftræner Brian Priske efter Awer Mabils kiksede frispark, som Evander selv ville have taget.

Det var dumt og uovervejet, og derfor skal der falde en undskyldning prompte til dagens træning.

Det mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Det dur da ikke, og det skal der slås ned på. Lur mig om han i dag ikke er ude og give en undskyldning til truppen. Så kan spillerne give ham en bøde til bødekassen, og så skal det selvfølgelig ikke ske igen.

- Men han skal da ikke stå og klappe der. Hvis ikke Evander kommer med en undskyldning, skal Brian Priske slå ned på det. Men det gør Evander også, formoder jeg, siger han til Ekstra Bladet.

Fremad Amager er klar til 1/8-finalen i pokalturneringen efter sin overraskende sejr torsdag aften i Sundby Idrætspark. Foto: Lars Poulsen

For Stig Tøfting er den ærgrelse, der forplantede sig til de unødvendige klapsalver, et sundhedstegn.

- Du så det med FCK sidste sæson, hvor Robert Skov tog straffespark, men hvor andre spillere ville tage det. Det er jo bare fordi, man gerne vil score, siger han og tillader sig samtidig at trække lidt på skuldrene af situationen.

- Jeg hørte også allerede torsdag aften snak om, hvorvidt Evander skal spille i weekenden. Altså, slap nu af. Hvis han ikke går ud og siger undskyld, så skal det selvfølgelig have en form for konsekvens, siger Stig Tøfting og sender derpå en stor bunke roser til Brian Priske.

'Det var sgu en trænerfejl'

For FCM-træneren håndterede efter kampen situationen til perfektion overfor pressen.

- Han gør det suverænt, for han maler ikke sig selv op i et hjørne. Han er en garvet rotte og rolig af natur, og det kommer ham til gode i den situation. Han siger, at nu går de hjem og klarer det internt. Hvis han havde sagt, at det skulle have konsekvenser, var han tvunget til at håndhæve det, siger Stig Tøfting.

Brian Priske burde have handlet, da Jens-Lys Cajuste fik gult kort, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

Ellers bør Priske tage et vist ansvar for Fremad-fiaskoen. For han burde i Tøftings optik have handlet, da Jens-Lys Cajuste allerede før pausen fik et gult kort.

- Det var sgu en trænerfejl. Der var gule kort i 1. halvleg, og skal man overveje, om de skal spille efter pausen. Især med tanke på, at Cajuste spiller i et brændpunkt på banen, og at de spiller på kunststof, hvor spillet går hurtigere, og risikoen for at komme for sent er større. Priske burde have reageret i pausen. Jeg ved godt, hvordan det lyder, men jeg sagde allerede i pausen, at der kunne komme et rødt kort.

- Det blev jo ikke just lettere for dem, da han blev vist ud, siger Stig Tøfting.

'Det er da for ringe'

Uanset hvordan man vender og drejer netop den situation, så ændrer det ikke på, at FC Midtjylland sensationelt forlader turneringen som forsvarende mester allerede inden 1/8-finalerne.

- Det er da for ringe. Generelt synes jeg, at superligaholdene spillede for langsomt. Der var for mange berøringer og den slags ting. Og tempoet i kampene gav de små hold en fordel, siger han.

Adskillige superligaklubber havde sine vanskeligheder i runden. FCK og Brøndby var som AGF og SønderjyskE i forlænget spilletid mod hold, der på papiret burde have været klart dårligere. FC Midtjylland røg ud, og Randers FC klarede sig kun videre takket være Emil Riis’ scoring i overtiden mod FC Roskilde.

- Der var ingen af de små hold, der gik ned mod slutningen af kampene. Formmæssigt er afstanden kortere. Der er ingen hold, der møder op til sådan en kamp uden at være i form. De kan løbe lige så meget, siger Tøfting.

- AGF havde vist ni udskiftninger i startopstillingen (mod VSK Aarhus, red.), men de fleste superligatrupper er så brede, at det skal kunne lade sig gøre. Og de spillere, der kommer ind i stedet for, skal jo vise, at de vil starte inde. Det er deres chance. Tilmed har klubberne jo i de senere år satset mere og mere på netop pokalturneringen. Du kan se pokalfinalerne, det er gode hold, der har været med, siger han.

Umiddelbart efter kampene torsdag blev der trukket lod til 1/8-finalerne, der spilles 29.-31. oktober. Den ser således ud:

AB-Esbjerg

HIK/Silkeborg IF-FC Fredericia

Brøndby IF-SønderjyskE

Viby IF/Vanløse IF-Randers FC

FC København-Vendsyssel FF/FC Nordsjælland

HB Køge-AaB

Thisted FC/AC Horsens-Fremad Amager

AGF-OB

Der resterer endnu fire kampe i 3. runde. De spilles således:

Viby IF-Vanløse IF (1. oktober), HIK-Silkeborg IF (2. oktober), Thisted FC-AC Horsens (3. oktober) og Vendsyssel FF-FC Nordsjælland (9. oktober).

