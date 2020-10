Koldt på toppen: FCM hvidvasket

HERNING (Ekstra Bladet): Det var en drøm, der gik i opfyldelse for alle med FCM-blod i årerne, da Champions League-hymnen onsdag aften smukt bragede ud af højtalerne på MCH Arena i Herning.

Det virkede næsten for godt til at være sandt, at det mægtige Champions League-tog var buldret til lille Herning.

Drømmen blev da også alt hurtigt forvandlet til et mareridt for midtjyderne, da de italienske gæster fra Atalanta satte tempomaskinen i gear.

Da det skete efter et kvarters tid, så var der klasseforskel på de to mandskaber.

FC Midtjylland var næsten ikke til at kende. Særligt i den ny, hvide Champions League-trøje… Ulvene fik stiftet bekendtskab med Europas top og blev i dén grad hvidvasket!

Historisk ringe debut:

Særligt unge Jens-Lys Cajuste faldt igennem på midten, og svenskeren formåede at forære Atalanta-spillerne tre åbne målchancer i første halvleg ved tåbelige boldtab.

Dog var Cajuste ikke direkte involveret i nogen af Atalantas scoringer. Det siger lidt om, hvor mange muligheder italienerne kom frem til…

Efter 26 minutter bragte Duvan Zapata udeholdet i front, da ulvene forsømte at dække op på et indlæg. Cristian Romero headede uhindret colombianeren helt fri i feltet, og den slags slipper man ikke ustraffet fra på øverste niveau.

Ti minutter senere blev FCM ramt af ren og skær verdensklasse, da Atalanta trillede kuglen frem og tilbage foran Jesper Hansens felt, inden Papu Gomez fra stående kanonerede læderet op i nettaget. Velkommen på øverste hylde, FCM!

Få minutter inden pausefløjtet kiksede Jesper Hansen, da Zapata sendte et tørt hug af sted i det sjaskvåde føre. FCM-keeperen tabte bolden ud til Luis Muriel i feltet, og nu begyndte det at lugte af ydmygelse i Herning.

Særligt da Jens-Lys Cajuste direkte efter 0-3-scoringen igen-igen-igen tabte bolden foran eget felt og forærede Remo Freuler en friløber. Denne gang var Jesper Hansen på plads med en stor redning. Dem havde Hansen flere af.

Mens Claus Steinlein og co. på de fine pladser nok brugte pausen på at bide negle og frygte en regulær røvfuld, så fik Brian Priske talt noget mod og mandshjerte ind i sine spillere.

Jo, løbet var kørt, men midtjyderne fik standset blødningen og spillede en fornuftig anden halvleg. Også selv om Aleksei Miranchuk satte et smukt punktum for kampen og scorede til 0-4 få minutter før tid.

Men efter hvidvaskningen i Herning, så kan man godt frygte, at FC Midtjylland næste uge på Anfield går helt i sort…

