Krigen raser: FCM-boss skyder tilbage mod Ståle

Endnu en udveksling af spydige kommentarer har fundet sted i mesterskabskampen mellem FC Midtjylland og FC København. FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, skyder nu tilbage efter en udmelding fra hovedstaden tidligere på ugen.

- Havde FC Midtjylland haft vores program, så havde ligaen været afgjort nu, for så havde vi allerede vundet, sagde FC Københavns manager, Ståle Solbakken til den fremmødte presse efter søndagens kamp mod SønderjyskE.

Foruden udfordringerne med et tæt kampprogram fremhævede Solbakken også klubbens mange skader i denne sæson, hvor de blandt andet har måtte undvære Dame N'Doye og Jonas Wind i store dele af sæsonen.

Det kan næppe være overraskende for nogen, at en sådan udmelding fra hovedstaden ikke falder i god jord hos ligaens tophold. FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, sender derfor en stikpille tilbage over Storebælt i retningen af de danske mestre inden søndagens topopgør.

FC København har i denne sæson været plaget af skader til flere nøglespillere. Jonas Wind ventes ude i længere periode. Foto: Lars Poulsen

I et tweet forholder FCM-bossen sig til Solbakkens hentydning til skader og kampprogram.

'Er der nogen, der lige tjekker, om vi skal regne med at spille 11 mod 11 på søndag med den skadesepidemi, der har ramt Kbh?', skriver han på Twitter..

Spøgefuldt spekulerer Rasmus Ankersen i, om FC København kan finde tid i deres tætpakkede program til at møde op i Herning.

'Og når vi er igang, så tjek lige med busselskabet om det overhovedet er muligt at nå til Herning til kampstart med tanke på det tætte kampprogram?', slutter han i tweetet.

Er der nogen, der lige tjekker, om vi skal regne med at spille 11 mod 11 på søndag med den skadesepidemi, der har ramt Kbh? Og når vi er igang, så tjek lige med busselskabet om det overhovedet er muligt at nå til Herning til kampstart med tanke på det tætte kampprogram? https://t.co/dMXx6dLFDw — Rasmus Ankersen (@RasmusAnkersen) November 5, 2019

FC Midtjylland har i denne sæson haft mere luft i deres kampprogram end mesterskabsrivalerne, da de ikke kvalificerede sig ikke til europæisk gruppespil og allerede er røget ud af pokalturneringen.

Derfor kan de allerede nu koncentrere sig om topbraget på søndag, mens de danske mestre først skal have overstået torsdagens kamp i Europa League mod Dynamo Kiev.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Rasmus Ankersen, men det har endnu ikke været muligt at få svar på vores spørgsmål.

