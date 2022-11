Krisekamp slår hovedet på sømmet: Sælg ham nu

Ked af at sige det, kære FC Midtjylland-fans.

Men Gustav Isaksen skal simpelthen væk fra Danmark - hellere i dag end i morgen.

Den seneste uges middelmådighed mod FC Nordsjælland, Viborg - og sæsonafslutteren søndag i Randers har sat en tyk streg under det.

Den blonde hurtigløber fra Hjerk er flyveklar.

Der er ikke mere at hente i Superligaen.

Modstanderne er blevet så forsigtige i deres håndtering af Isaksen i Superligaen, at det nærmest er udelukket, at Gustav Isaksen får plads til for alvor at folde sig ud i foråret.

...

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Søndagens juleafslutning i Randers blev et fuldendt eksempel på, hvad frygten for Isaksen fører med sig.

Kronjyderne spændte den defensive skruetvinge fuldt ud for at undgå at dumpe helt ud af top seks før nytår.

Adam Andersson skubbet helt tilbage i en defensiv rolle i det, der ofte blev til fem mand i bagkæden - og så lige Tobias Klysner til at matche Isaksens fart.

Der er selvfølgelig møderne med Sporting midt i februar, hvor Gustav Isaksen kan få lov til at sprede vingerne.

Men når FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein sætter sig ned med kuglerammen og vurderer, hvornår ulvene står med de bedste kort på hånden i forhold til et salg af Gustav Isaksen... så bliver svaret let.

Gustav Isaksens pris er i max lige nu.

Og som kampen mod Randers FC afslørede med tydelighed, så er den store oprydning påkrævet i ulveland.

Evander er fortid om en uges tid, når formaliteterne i hans overgang til Portland Timbers til ti millioner dollars bliver færdiggjort.

Brasilianeren Charles fik chancen fra start og fik mest af alt tankerne til dvæle ved hjemlandets første stavelse.

Men han var trods alt valgt foran Pione Sisto, der er degraderet til bænken den seneste måned. Han kom ikke ind i pokalydmygelsen mod Viborg. Og satte skæbne overgik ham i Randers.

De tre spillere er det svært at se indtage en rolle på FCM-mandskabet til foråret, når ulvene åbner jagten på top seks... som underdogs mod Viborg.

Som tilskuer i Randers til årets sidste Superiligakamp var det svært ikke at savne en spiller der kunne pynte som afløser for Evander - Vito Hammershøy-Mistrati.

For på to kriseramte og ideforladte mandskaber var det simpelthen en spiller med Mistratis vision for spillet, der kunne løse op for det hele.

Tænk sig, at vi skulle sidde 92 minutter og det løse for at vente på en eneste julegodte, da Mikkel M. Pedersen kom helt fri, men blev pillet af Jonas Lössl.

To kriseramte mandskaber drager på juleferie med masser at rette op på.