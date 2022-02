Lægger sig fladt ned: - Det var en katastrofe

FC Midtjylland tabte terræn i topstriden af Superligaen, da holdet søndag tabte 0-2 mod AaB på MCH-Arena.

Aalborgenserne var dominerende i store perioder af kampen, og det var fuldt fortjent, at holdet kunne rejse hjem med tre point.

Midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen, var derfor langt fra tilfreds efter kampen, og holdets seneste kamp mod græske PAOK torsdag var ingen undskyldning for præstationen.

- Torsdagens kamp er ingen undskyldning. Det var en katastrofe, og det er mit ansvar.

- Vi skulle have været langt bedre, dygtige og meget mere kyniske. Vi skulle have stået bedre sammen. Det gjorde vi ikke i kampen, og det er frustrerende.

- I sidste ende handler fodbold om at gøre sit bedste. Det handler om at gå ind på banen i alle facetter og gøre alt, hvad man kan for hinanden. Det gjorde vi ikke i kampen, og det er afgørende for at få gode resultater.

- Der manglede noget hele vejen rundt, og det er i sidste ende mit ansvar, siger Bo Henriksen.

FCM-træner Bo Henriksen var ikke tilfreds med hverken sin egen eller holdets indsats i forårspremieren mod AaB. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I sidste del af første halvleg havde midtjyderne momentum, hvor holdet ad flere omgange var tæt på at få udlignet til 1-1. Efter kampen ærgrede det forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard, at den gode periode ikke varede længere.

- Vi skulle have sluppet håndbremsen lidt før i første halvleg. Resten af halvlegen kørte vi på og skabte de chancer, vi skulle, uden vi fik noget ud af det.

- I anden halvleg skulle vi have været bedre til at mobilisere et pres, siger forsvarsspilleren.

Resultatet gør guldduellen mellem midtjyderne og FC København endnu mere spændende, hvor det ser ud til at kunne blive et regulært kapløb for holdene gennem foråret.

Bo Henriksen understregede efter kampen, at hans spillere ikke skal blive selvtilfredse, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om at vinde mesterskabet.

- Vi skal ikke tro, at vi er bedre, end vi er. Der er ingen, der vinder et mesterskab i Danmark, fordi de føler, at de er bedre end de andre. De skal levere og arbejde hårdt hver eneste gang, siger cheftræneren.