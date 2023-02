Lagt på is: - Der er 20, der er bedre end Pione

Svend Graversen forklarer, at Pione Sisto ganske enkelt ikke er god nok til at komme i FCM-truppen. Det er op til Sisto at ændre den ærgerlige situation

Selv når FC Midtjylland smadrer lokalrivalerne fra Viborg med 4-0 i forårspremieren med en sprudlende Gustav Isaksen, så slipper ulvene ikke for spørgsmål om den betændte byld i trædepuden.

For hjemme i sofaen sad Pione Sisto mandag aften, hvis han da overhovedet gad tænde for fjernsynet for at se sine holdkammerater i Viborg.

Så langt er Pione Sisto fra førsteholdet lige p.t. Det virker til, at Albert Capellas hellere vil smide Claus Steinlein ind på kanten end at sende Sisto, den absolut dyreste spiller i FCM-truppen, i kamp.

Sportschef Svend Graversen

I hvert fald var bænken i både Lissabon og Viborg spækket med unge folk frem for den lønførende, forhenværende stjerne.

- Det er op til trænerteamet. Der er bare andre, der er vurderet bedre end Pione lige nu, sagde sportschef Svend Graversen efter sejren mandag aften.

- Der er mange, der er bedre end Sisto lige nu, når han ikke engang er i truppen?

- Ja, der er i hvert fald 11 på banen og 20 i truppen, der er bedre end Pione. Det er korrekt.

- Er der andet end det sportslige, der spiller ind i fravalget?

- Nej, det er udelukkende fordi, Pione ikke vurderes god nok lige nu. Det er op til Pione at vise til træning, at han skal tilbage i truppen.



- Hvad er der galt med hans indsats til træning?

- Hans indsats er bare ikke god nok, når ikke han kan komme i truppen. Sådan er det, men hvis Pione går ud og brænder banen af i Ikast, så kommer han selvfølgelig med igen.

- Det er den absolut dyreste spiller i FC Midtjylland, der er meget langt fra førsteholdet. Hvordan ser du på det?

- Jamen, det er ærgerligt. Det er ikke, hvad vi havde håbet på, men sådan er fodbold en gang imellem. Det går op og ned.

- Gør I noget for aktivt at slippe af med Pione Sisto?

- Nej, de fleste vinduer er ved at være lukkede rundt omkring, så det er besværligt og ikke en løsning, der ligger i kortene.

Pione Sisto

- Hvordan ser Pione selv situationen?

- Det må du spørge Pione om.

- Det har jeg forsøgt flere gange. Hvad siger han til dig om situationen?

- Han er lige så ærgerlig som vi er. Men jeg håber, at Pione Sisto tager skeen i den anden hånd og kommer stærkt tilbage her i foråret. Det er den eneste vej frem, som jeg ser det, siger Svend Graversen.