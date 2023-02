Lagt på is: Sisto fravalgt

Han er blandt de mest løntunge spillere i klubben, men det kører bestemt ikke på skinner for FC Midtjyllands Pione Sisto.

Den driblestærke kantspiller har været langt væk fra spilletid i midtjydernes opstart, og nedturen ser ud til at fortsætte.

Mandag er han således helt udeladt af den trup, der gæster Viborg, når de to mandskaber tager hul på forårssæonen i Superligaen.

På klubbens hjemmeside har FCM sat navne på de 20 spillere, der kan komme i spil til opgøret, og her må man undvære Henrik Dalsgaard og Junior Brumado, der begge er ude med skader, mens Victor Bak er syg.

Til gengæld står der ikke et ord om Pione Sisto.

Cheftræner Albert Cabellas har flere gange understreget, at der ikke er problemer med Sisto, men det ændrer altså ikke på, at den tidligere danske landsholdsspiller for nu ser ud til at være helt ude i kulden.

FC Midtjylland indtager i skrivende stund en placering som nummer ni i Superligaen, mens Viborg fortsat ligger nummer to.

Dermed er der masser på spil, for begge klubber når det midtjyske derby sparkes i gang på på Energi Viborg Arena klokken 19.00.

Og Sisto? Han må kigge med fra sofaen.

