Lavede han lige en Jysk Wilczek?

Op gennem 00'erne og 10'erne har Viborg og FC Midtjylland opbygget et had til hinanden, der har været det nærmeste, Jylland kom rivaliseringen mellem Brøndby og FC København.

Derfor vakte det opsigt, da FC Midtjylland-legenden Jakob Poulsen mandag blev præsenteret som ny assistenttræner hos ærkefjenderne i Viborg FF.

- Det er godt for ham, at han har fået arbejde. Har han ambitioner inden for fodbold, så er han jo nødt til at tage, hvad han kan få, selvom det er på et lidt lavere niveau, så tillykke til Jakob med det, siger Claus Kejlstrup, der er formand i FC Midtjyllands fanklub, Black Wolves, til Ekstra Bladet.

Han havde så småt lugtet lunten, da Viborg-træner Jacob Neestrup rykkede til FCK for at blive assistent, og der ikke var så mange andre åbninger i Superligaen eller toppen af 1. division.

- Jakobs skifte er ikke en stor ting for dem, jeg har snakket med. Der er nogen, der er forargede, men selv for de mest hardcore-gutter, jeg taler med, betyder han ikke det store.

- Han har spillet i klubben i to omgange, i syv og et halvt år i alt, han var anfører og har sikret to mesterskaber. Det ligner lidt en jysk udgave af Kamil Wilczeks skifte?

- Nej, det kræver, at Viborg vil være en seriøs konkurrent, og det kommer de aldrig til at blive. De er en rival, men ikke en konkurrent.

Fodboldfans med smart trick: - Så lækkert mand

Jakob Poulsen i Viborg-grønt



Her løfter Jakob Poulsen DM-guldet i 2018, som anfører for FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Generelt er holdningen hos os, at vi bare må komme videre, så hvis der er nogen, der har problemer med det, så må det være Viborg-fansene.

- Hadet er større fra dem mod os end omvendt. Rivaliseringen startede fra dem og ned mod os, og allerede inden vi blev organiserede, der hadede de os helt vildt. Vi koncentrerer os ikke så meget om dem, når vi ikke spiller mod dem.

Men det ser I ud til at komme til i næste sæson?

- Ja, det skal vi nok gøre, så spiller vi et par kampe, og så er de nede igen, lyder stikpillen fra Black Wolves-formanden.

Viborg-fanklubben 'The Green Pride' har kun ønsket at kommentere skiftet i et kort og skriftligt svar.

- Hvis Jesper Fredberg synes, han passer ind i truppen, så er det jo fint. Han er jo heller ikke den første eks-Midtjylland spiller i Viborg-truppen, lyder svaret til Ekstra Bladet.

Mest ballade gav det i 00'erne, da midtbanespillen Thomas Frandsen skiftede fra Viborg til FC Midtjylland og tilbage til Viborg igen. Det fik blandt andet Viborg-fans til at chikanere Frandsen på hjemmeadressen, men omkring Jakob Poulsen er hadet ikke det samme.

- Med hans historik og kvaliteter ærgrer jeg mig over, at der ikke var plads til ham i FC Midtjylland, men man kan jo ikke ansætte en mand, fordi man godt kan lide ham.

- Åbningen for ham var nok dengang, hvor han ikke længere var i spil til førsteholdet, men der var han ikke klar til at lægge støvlerne på hylden, og da han så kom til Australien, var han ude af øje og ude af sind.

Ser vi Jakob Poulsen tilbage i FCM som træner en dag?

- Midtjylland går altid efter det bedste, men hvis han kommer det, så vil det nok skabe lidt oprør på fansiden. På den anden side, så vil Viborg bare være leverandør til os endnu engang, og jeg vil ikke have et problem med det, siger Black Wolves-formanden.

Jakob Poulsen nåede 286 kampe for FC Midtjylland, som han forlod 1. september 2019.

TV2 beklager afbrudt storkamp

Banker corona: Dansk triumf i Dubai

Astrid med coronaambulance i Polen: - Surrealistisk

FCM snupper ungt Brøndby-talent