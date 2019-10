Målforbandelse brudt: - Det har siddet i baghovedet

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Det var langt fra det hele, der lykkedes for Emiliano Marcondes i det midtjyske derby mod Silkeborg.

Men vigtigst af alt, fik midtjydernes transfertrumf brudt den målforbandelse, der har hvilet over den udlejede Brentford-angriber siden 20. december 2017.

- Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en direkte forbandelse, grinede en lettet Emiliano Marcondes inden han slog over i en meget alvorlig tone.

- Det har da siddet i baghovedet. Det vil jeg gerne erkende. Jeg har ramt stolpen mange gange, og målmændene har lavet nogle irriterende gode redninger på mine afslutninger. Det blev lidt selvforstærkende, og jeg har da tænkt meget over det.

- Jeg har dog bevaret troen på mig selv, og med lidt held kunne jeg have scoret mod både Lyngby, OB og FCK, men det er da en kæmpe lettelse at få scoret mit første FCM-mål, lød det fra Emiliano Marcondes.

Emiliano Marcondes leverede en smuk scoring med ydersiden i søndagens derby. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med sejren i Søhøjlandet fik midtjyderne igen luft til FC København guldduellen, og selv om det ikke betyder alverden her i efteråret, så lægger Emiliano Marcondes ikke skjul på, hvem han ser som favorit til guldet i 2020.

- Det er rart at gå på landsholdspause med fire point ned til FCK. Vi burde have haft et større hul, men dummede os mod OB. Jeg synes, vi er et bedre hold end FCK lige nu, og det beviste vi også i Parken, hvor vi skulle have vundet.

Men det er vel ikke fordi, I bare blæser modstanderne af banen?

- Næ, men det behøver man heller ikke for at få de tre point. Brian Priske har lige sagt til os, at det er et sundhedstegn, at vi alle sammen er lidt småutilfredse, selv når vi vinder, lød det fra Emiliano Marcondes.

Brian Priske roser FCM's mentale styrke efter sejren i Søhøjlandet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Føromtalte Brian Priske viste dog ingen utilfredshed, da han mødte pressen. Særligt den mentale styrke, efter nederlagene mod Fremad Amager i pokalen og OB i Superligaen, imponerede FCM-chefen.

- Sejre avler succes, mens set backs hurtigt kan skabe tvivl. Vi oplevede set backs mod Amager og OB, så den proces var vi inde i. Men vi har arbejdet stenhårdt for at komme ovenpå igen, og jeg synes ikke, sejren var i fare.

Hvor tilfreds er du med din offensiv, for I scorer vel stadig for få mål?

- Jeg kan ikke klandre nogen mod Silkeborg. Deres keeper tager vel fire verdensklasseredninger, som vi ikke kunne gøre mere på. Men jeg synes, Marcondes og Evander viser fine takter i dag, så det skal nok komme.

