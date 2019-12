Massage-tilbud til Tøfting: Lyder frækt

Bordet fanger i den grad for Ekstra Bladets fodboldkommentator, der nu skal på en gåtur på over 80 km

Af sti afsted, kære Stig.

Ekstra Bladets fodboldkommentator skal gå fra Aarhus til Herning, når han skal dække søndagens brag mellem FC Midtjylland og AGF. Det sker efter en fejlslagen forudsigelse om, at Superligaens tophold ikke kunne slå Brøndby på udebane.

Turen strækker sig over 80 kilometer, og en hurtig opgørelse viser, at det vil tage ham i omegnen af 17 timer.

- Hvad skal jeg sige? Jeg talte med Claus Steinlein tidligere på ugen og spurgte, om vi skulle have lidt lir på drengen. Jeg satte lidt på højkant, og så kunne han vende tilbage, hvis han var klar på at sætte noget på højkant. Han vendte aldrig tilbage. Det gjorde jeg, og det skulle jeg nok ikke have gjort, siger den friske fodboldekspert på TV3 Sport.

- Han vil give mig massage, når jeg ankommer. Det lyder frækt nok. Jeg ved ikke, om jeg skal fare vild, siger Tøfting med et stort smil.

FCM-direktør Steinlein var et stort smil efter 2-1sejren mod Brøndby og kaldte det et højdepunkt, at 'Plæneklipperen' nu skal i Nike-skoene og vandre langt.

- Jeg har drillet ham lidt, for han har været efter os i avisen, men respekt til Tøffe.

FCM-træner Brian Priske overvejer sågar at tage bilen og trille ved siden af den tidligere landsholdskæmpe.

- Jeg vil rigtig gerne se ham gå den lange tur.

Tøfting løftede dog selv sløret for, at der ligger en del planlægningsarbejde for ham, for han skal kommentere lørdag. Derudover skal han lige have fundet en rute, da han jo ikke kan gå på motorvejen, som han plejer at benytte i bil.

FC Midtjylland-fanklubben Black Wolves har lovet, at der venter ham en præmie, hvis han møder op tidligt.

- Nå, Stig Tøfting! Hvis du går tidligt den 15.12 kan du nå vores julefrokost på MCH Arena kl 13.30. Så gir vi et par snaps & håber på flere smarte forudsigelser, skriver de på deres Facebook-side.

Se også: FCM-fans angrebet med stenkast

Kræver livslang straf: - Han er fanget på kamera

Kjær udstillet: Verdensrekord i fake news