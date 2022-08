Medie: Lössl-transfer kollapset

Det bliver ikke til noget fransk eventyr for den danske FCM-keeper Jonas Lössl.

Det står klart efter, at den kriseramte franske klub Bordeux, der længe har lignet Lössls kommende klub, ikke har kunne imødekomme FC Midtjyllands krav om at færdiggøre transferen inden søndag.

Det skriver B.T.

Transferen så mere eller mindre ud til at være på plads, og Bordeaux skulle blot skille sig af med nogle spillere for at gøre plads i budgettet til Lössl.

Ekstra Bladet kunne tidligere på måneden fortælle, at den franske klub var blevet ramt af restriktioner på transfermarkedet som følge af deres ringe økonomi.

Klubben skulle sælge ud og sænke lønudgifterne, hvis klubben skulle få lov at hente spillere på ny.

Læs mere om den sag her: Lössl-skifte i udfordringer: Bordeaux ramt af restriktioner

Annonce:

Ifølge B.T. er FCM-keeperen nu på vej tilbage på heden, hvor han skal træne med resten af truppen.

Lössl har en lang kontrakt med ulvene, der strækker sig helt frem til 2025.

Det har længe været kendt, at Lössl ville væk fra Midtjylland, efter at den tidligere landsholdskeeper tilbage i seneste sæson mistede pladsen mellem stængerne til den unge Elias Olafsson.

Hvis Lössl og Midtjylland skal finde en anden udvej, har de travlt.

Transfervinduet smækker nemlig i onsdag ved midnat.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Glem Cornelius! Her er FCK's muligheder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

NFL-stjerne anklaget for grufuld gruppevoldtægt

Milan-opturen fortsætter uden Kjær

Mageløs Sommer stopper Bayerns chancemaskine