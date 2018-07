Medie: Simon Kroon forlader FC Midtjylland

Simon Kroon er færdig i FC Midtjylland. Det skriver det svenske medie FotbollDirekt.

Den 25-årige kantspiller skifter til Östersunds FK, der tidligere på året fik international opmærksomhed, da det lykkedes klubben at nå hele vejen til 1/16-finalen i Europa League, hvor mægtige Arsenal var modstanderen i to kampe.

Expressen kunne i sidste uge fortælle om Östersunds interesse for Simon Kroon, og nu melder FotbollDirekt altså, at en aftale er på plads mellem alle parter, og at skiftet vil blive officielt i løbet af kort tid.

Simon Kroon har tidligere fastslået over for tipsbladet.dk, at han ikke ønsker at blive lejet ud, hvorfor man må gå ud fra, at skiftet til Östersunds FK er permanent.

