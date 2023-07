Medie: Sisto støtter åndelig sekt i Portugal

Pione Sisto er garant for at tiltrække sig opmærksomhed på forskellige måder.

Når det ikke er med lækre detaljer på fodboldbanen, kan det være i hans egen podcast eller på TikTok og Instagram.

Men denne gang har Sisto overgået sig selv.

Det portugisiske medie Visao skriver nemlig, at FC Midtjylland-profilen ejer 4,7 hektar land i Oliveira do Hospital, der ligger i det centrale Portugal, hvor den åndelige filosof Água Akbal Pinheiro har en sekt, der kæmper for at blive en selvstændig stat.

Mediet skriver, at der allerede er blevet lavet et selvudråbt kongerige: 'Kingdom of Pineal', hvor der bor mellem 40 til 100 mennesker.

Ifølge mediet bliver Sisto beskrevet som en 'ven' af sektens leder.

De 4,7 hektar jord, som Sisto ejer er forbudt for udefrakommende, og det er kun sektens leder, der accepterer nye, efter de har gennemgået en række optagelseskrav.

I et med naturen

På det selvudråbte kongeriges hjemmeside fremgår det, hvad det står for, og hvad det stræber imod.

'At inspirere og motivere positiv handling rettet mod at opnå Pineal-visionen om H.E.A.R.T (Honour, Earth, Abundance, Respect, Trust red.). At ære jorden i en ånd af overflod, respekt og tillid til alles bedste,' skriver kongeriget blandt andet om deres mission.

På samme hjemmeside bliver det også forklaret, hvordan de tror, at naturlig kost og medicin er med til at styrke kroppen, så den kan helbrede sig selv.

Noget som stemmer meget godt overens med Pione Sistos syn på Covid-19, som han ikke mente, at han behøvede en vaccine imod.

På deres Instagram-side, som kantspilleren også følger kan man få en idé om, hvordan de går klædt, og hvordan de ser verden.

