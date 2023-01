Medie: Transferbombe i Superligaen

FC Midtjylland er angiveligt tæt på at opruste på midtbanen med et velkendt navn fra Superligaen.

Ifølge Fotboll Direkt har midtjyderne lavet en aftale med Armin Gigovic, som havde stor succes i OB i efteråret. Dermed bliver fynboerne snydt for en forlængelse af aftalen, som udløb med udgangen af 2022.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle der i første omgang være tale om en lejeaftale mellem Gigovic og FC Midtjylland frem til sommer.

Udlejet siden invasion

Armin Gigovic er ejet af russiske Rostov, men har siden Ruslands invasion i Ukraine været udlejet til først Helsingborg i foråret og altså senest OB. Hans kontrakt med russerne udløber i 2025.

20-årige Gigovic spillede ni kampe og scoret et enkelt mål for OB i denne sæson, mens han fik landsholdsdebut for Sverige i en træningskamp mod Island i fredags.

Midtbanespilleren startede karrieren i Helsingborg, men blev i 2020 købt af Rostov for små 20 millioner danske kroner.

Han kommer til at rykke et par pladser ned i tabellen. OB overvintrer som nummer fem, mens FC Midtjylland er nummer syv - et enkelt point efter OB.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra de involverede parter.