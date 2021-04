Mesterlig opvisning: FCK blev pryglet

FC København balancerede på kanten af kollaps på MCH Arena, da ulvene vandt for niende gang i træk på hjemmebane over rivalerne

FC Midtjylland cementerede magtbalancen i Superligaen og satte kursen direkte mod guldet med en overbevisende 4-1 sejr over FC København torsdag aften.

Ikke en gang fraværet af kaptajn Erik Sviatchenko eller FCK-dræberen Sory Kaba var nok til at løverne kunne sætte tænderne i rivalerne.

I stedet trådte Junior Brumado bare ind Sory Kabas rolle som løvejægeren. Alexander Scholz sendte brasseren af sted med en drømmepasning midt i første halvleg.

Mathias 'Zanka' Jørgensen havde lige så travlt med at komme hjem, som en bargæst efter genåbningen og Brumado efterlod over 40 meter den tidligere landsholdsspiller håbløst bag efter og kronede det hele med at passere Sten Michael Grytebust til 1-0.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hva Kaba kan, kan Brumado åbenbart også og publikum på MCH Arena hånede den fallerede FCK'er med 'Zanka ku' du følge med?'

I en tæt åbning faldt kampens første gode mulighed efter et kvarter til gæsterne efter et hjørnespark.

Evanders forkølede forsøg på at heade væk boblede over den strandede Junior Brumado, så Victor Nelsson kunne heade bolden retur mod mål. Jonas Wind dog ikke kunne dirigere sit hovedstød under overliggeren.

Løverne havde fået smag for mere efter Jonas Winds chance, men det var i stedet FC Midtjylland, der fik svinget kampens pendul over til sin side.

Først drev Pione Sisto en rap omstilling frem, da FC København tabte bolden omkring ulvenes straffesparksfelt. Anders Dreyer blev sat op over for Victor Kristiansen, og U21-landsholdsfløjen kom fri, men huggede sin afslutning forbi.

Pione Sisto fik sin første start siden grundspillet og den hjemvendte Tjørring-dreng var i humør til at bevise, at hans langvarige tur på reservebænken ikke havde kostet.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kort efter måtte Rasmus Falk frustreret trække sig ud af kampen med en skade, og Mohammed Daramy blev sendt i aktion.

Knapt var spillet sat i gang før Alexander Scholz med sin drømmepasning sendte Junior Brumado på kurs mod målet.

Scoringen fik tændingen et nøk op, og dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt fik nok at se til op mod pausen for at holde styr på aktørerne.

Til gengæld kom der atter gang i lækkerierne efter pausen, hvor FC Midtjylland i det første kvarter truede med at skille FCK totalt ad.

Først bankede Anders Dreyer et projektil op i hjørnet bag Sten Michael Grytebust bare tre minutter efter pausen.

Og ti minutter senere nærmede det sig en ydmygelse, da Pione Sisto var langt hurtigere i bevægelserne end Zanka - ham igen - og fra kanten af feltet lobbede han intelligent bolden ind til 3-0.

Det var svært ikke at tænke på om tiden var inde til at ændre det tilnavn til Sanka... han gik i hvert fald til bunds i ulvenes opvisning.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FCK sejlede rundt og havde Awer Mabil ikke forivret sig i flere situationer, så var det blevet rigtig grimt.

I stedet slap ulvene den tunge Champions League-fod fra speederen, Kamil Wilczek tvang Jonas Lössl til en drømmeredning inden Victor Kristiansen fik en sjælden mulighed for at komme med frem, så Mustapha Bundu kunne reducere til 3-1.

Tanken meldte sig, at FC Midtjylland var faldet så meget i søvn, at FCK kunne stjæle sig til et comeback. Men i stedet strammede FC Midtjylland tøjlerne igen og Lasse Vibe eliminerede enhver tvivl om udfaldet med scoringen til 4-1.