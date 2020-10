Mestrene henter gratis forstærkning

Daniel Høegh forlod for fem år siden OB med drømmen om at spille Champions League med Basel. Det lykkedes ikke.

Basel kiksede samme sommer kiksede kvalen til gruppespillet og da de endelig nåede det forjættede land sæsonen efter var Daniel Høegh reduceret til reserve.

Nu ser det ud til at den danske forsvarsspiller omsider kan få drømmen opfyldt.

Ekstra Bladet forstår, at FC Midtjylland netop nu har en dansk forsvarsspiller ventende i kulissen, som er kontraktfri.

Ikke mange spillere passer til den beskrivelse. Og gruppen af spillere med det rette niveau til Champions League er forsvindende lille.

Daniel Høegh passer til profilen.

Kilder tæt på spilleren meddeler, at der i disse timer kæmpes en hård kamp for at finde en ny klub til Daniel Høegh.

Danskeren havde begrænset succes i Basel og smuttede efterfølgende videre til Heerenveen, hvor han var en fuldtræffer de to første sæsoner, men indledte sidste sæson med en skade og kom aldrig tilbage på holdet.

Daniel Høegh valgte efterfølgende at lade sin kontrakt løbe ud. Nu har han sin nye klub på plads.