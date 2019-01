Mestrene i tænkeboks: Storbud på bomber

Endnu et transfervindue. Endnu et hovedbrud for FC Midtjylland.

For mestrene kommer i transfervinduets sidste uge virkelig til at blive testet omkring Paul Onuachu.

Belgiske Het Nieuwsblad skriver her til morgen, at topholdet Genk har udset sig FCM-bomberen som fremtidens bomber i klubben, og der er allerede smidt mindst et bud i retning af heden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger buddet omkring 35 mio. kr., og dermed begynder belgierne at nærme sig et bud, hvor FC Midtjylland bliver nødt til at lytte.

Ulvene har sat cirkel omkring sommerens vindue til at flytte Paul Onuachu, og det er stadig ambitionen at afvise alle tilnærmelser til den nigerianske bomber.

Paul Onuachu fik for alvor indstillet sigtekornet i efterårets løb, og han lukkede efteråret med 11 mål i de sidste 13 kampe.

FC Midtjylland håber på, at nigerianeren er lige så skarp i foråret, hvor han er udset til at være en nøglefigur i kampen for at genvinde mesterskabet. Drømmen i FC Midtjylland er, at Paul Onuachu leverer sin første sæson med 20 mål, og det så presser prisen endnu mere op.

Købmændene fra Heden har imidlertid gentagne gange de senere år vist, at alt er til salg.

Sidste vinter bedyrede daværende cheftræner Jess Thorup, at det ville blive et roligt transfervindue. Ulvene endte med at gå shop-amok og solgte Alexander Sørloth, Rasmus Nissen og Filip Novak.

Gennem det meste af vinteren har FC Midtjylland haft snøren ude efter spillere, der kan blive fremtidens bomber efter Paul Onuachu. Det kan blive aktuelt at finde spilleren noget tidligere end planlagt.

