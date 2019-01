Mestrene opruster: Henter landsholdsspiller hjem

I sommer hentede FC Midtjylland den canadiske landsholdsspiller, Manjrekar James, men den 25-årige midtstopper blev med det samme udlejet til FC Fredericia i 1. division.

I FC Fredericia har han imidlertid imponeret stort, og det betyder, at han er blevet hentet tilbage til FC Midtjylland, hvor han i foråret skal spille for førsteholdet, meddeler FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Og det er noget, James glæder sig til, fortæller han.

- Jeg er meget begejstret. Målet har været at gøre mig fortjent til dette, og det bliver fantastisk at blive en del af Superligaen og FC Midtjyllands set up, lyder det fra Manjrekar James og tilføjer:

- Det handler om hele tiden at forbedre sig, og jeg ser frem til at finde min plads i FC Midtjylland og bidrage med det, jeg kan bidrage med. Jeg glæder mig rigtig meget til det her.

- James er en fysisk stærk og hurtig forsvarsspiller, som har gjort det fantastisk godt i FC Fredericia. Vi glæder os til at få ham ind i vores miljø siger FCM-boss Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

- Der er benhård konkurrence, da vi har meget stærke spillere til det centrale forsvar, men James har vist, at han har store kvaliteter, og dem glæder vi os til at udvikle yderligere, siger Svend Graversen.

James, der har 16 landsholdskampe for Canada på cv'et, nåede at spille 17 kampe for FC Fredericia i 1. division.

Mens James forlader FC Fredericia, fortsætter FC Midtjylland-lejesvendene Michael Baidoo og Chuma Anene i 1. divisionsklubben.

