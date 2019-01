Mestrene scorede kæmperabat på vidunderdreng

FC Midtjylland fik forhandlet sig til en kæmperabat på troldmanden Evander.

Brasilianerens permanente aftale fem-årige på heden endte nemlig med at koste mestrene fire mio kr. mindre end ventet.

Da Evander blev hentet til Danmark på en lejeaftale i sommer, blev han nemlig udstyret med en frikøbsklausul på 18 mio. kr.

Superteknikeren overbeviste på rekordtid ulvene om, at opholdet skulle gøre permanent. Ekstra Bladet kunne allerede i efteråret afsløre, at vinteren skulle bruges på at lande en fast FC Midtjylland-aftale med Evander.

Kræmmerne fra heden gav dog prisen et skud.

Og forsøget blev en kæmpesucces.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger gik Vasco da Gama med til at sælge Evander med kæmperabat.

I stedet for de aftalte 18 mio. kr., så blev den endelige pris på Evander på 13,5 mio. kr. - et nedslag på næsten 600.000 euro, eller 4,5 mio. kr.

Evander blev for alvor testet i FC Midtjylland, da erfarne Tim Sparv bukkede under i pokalkampen mod FC København i starten af november.

Selv om brasilianeren som type nærmest er den diametrale modsætning til Tim Sparv, viste nyudnævnte cheftræner, Kenneth Andersen, stort mod ved at smide Evander ind som makker til Jakob Poulsen centralt på midtbanen.

Brasilianeren har haft sine svipsere, men det overordnede indtryk har været yderst løfterigt. Samtidig har han vist så højt niveau i træningen, at forventningerne i FC Midtjylland er, at Evander vil udvikle sig eksplosivt, når han først har fundet sig helt til rette i Danmark.

Evander blev som helt ung kædet sammen med klubber som Real Madrid og Barcelona, og han blev set som fremtidens helt store spiller i Vasco da Gama, hvor han fik det vigtige rygnummer 10. Han kunne imidlertid ikke leve op til forventningerne og blev hurtigt stemplet som doven.

Det åbnede døren for FC Midtjylland denne sommer - og det har ulvene ikke haft grund til at fortryde.

