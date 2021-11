Midt i guld-gyser: - Det har været turbulent

Siden sommer har Superligaens tophold, FC Midtjylland, haft Bo Henriksen ved roret som cheftræner.

Mandag satte FCM punktum for Superligaen i 2021 med 1-1 i Vejle i en efterårssæson, som indtil nu har været turbulent ifølge træneren.

- Det har selvfølgelig været turbulent, og især i starten var det sådan, fordi der var så mange udskiftninger, og der skete så meget i forhold til spillerhandler.

- Vi skulle have banket et nyt hold sammen, og vi er jo i gang med en genopbygning af et fodboldhold.

- Og når man er i gang med en genopbygning af et fodboldhold, handler det i sidste ende om at præstere.

- Vi har ikke vundet noget endnu, og derfor kan vi ikke være tilfredse endnu, siger han.

'Vi har gjort det fint'

FCM er trods en skuffende slutning på efteråret i Superligaen med tre kampe og bare ét point fortsat tophold med 35 point i 17 kampe.

Bo Henriksen synes derfor også, at holdet har gjort det fint, men han er ikke tilfreds endnu.

- Jeg synes, vi har gjort det fint, men vi render ikke rundt og fortæller, at vi er magiske eller noget.

- Det kommer vi først til at se i det nye år, hvor vi skal ud og forhåbentlig vinde Superligaen, siger han.

I mandagens 1-1-kamp mod Vejle glippede sejren, som kunne have sendt midtjyderne fire point foran FC København på andenpladsen, til allersidst.

Midtjyderne var naturligvis skuffet over det, men hos bundproppen Vejle gav det sene point håb forud for forårets overlevelseskamp, hvor der med 9 point er langt op til de 16, som FC Nordsjælland på den anden side af nedrykningsstregen har.

Der er sket større mirakler før

Cheftræner for Vejle, Peter Sørensen, mener dog ikke, at det er en umulig kamp.

- Jeg ser det ikke som en umulig mission, og jeg synes, der er sket betydeligt større mirakler, end at vi skal ud og hente syv point.

- Der er rigeligt at binde op på, at det er en realistisk forhåbning, men det bliver ikke let, det er klart.

- Vi viste i kampen mod FC Midtjylland, at vi spillede lige op med Superligaens bedste hold, og det er da lovende forud for foråret, siger han.

Inden den endelige vinterpause har både FCM og Vejle et dobbeltopgør hver i pokalturneringens kvartfinale.

Her skal Vejle ud i et lokalopgør mod 2. divisionsholdet fra Kolding IF, mens FCM skal op imod Brøndby.

FCM har ydermere en afgørende Europa League-kamp mod bulgarske Ludogorets mellem de to pokalkvartfinaler.

