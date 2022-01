Midtjylland bekræfter: Sælger Cajuste til Reims

De prøvede at sælge ham i sommer, men det blev aldrig til noget.

Nu er Jens-Lys Cajuste imidlertid skudt af, og det er fra den helt store transferkanon på Heden.

Ekstra Bladet skrev fredag, at FC Midtjylland sælger svenskeren til franske Stade de Reims. Mandag aften har Superliga-klubben bekræftet handlen på sin hjemmeside, ligesom franskmændene også har offentliggjort handlen.

Prisen for Cajuste er 75 millioner kroner ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

- Det har fra dag ét været en fornøjelse at følge Jens’ udvikling i FC Midtjylland. Han kom til FCM med et dedikeret og ihærdigt mindset, og det har han holdt fast i hele sin tid i klubben.

- Han udviklede sig hurtigt til at blive en profil på vores hold, og han har en kæmpe aktie i vores tredje mesterskab og Champions League-eventyret i 2020, siger Svend Graversen, der er sportschef i Midtjylland.

Graversen og Midtjylland har leveret endnu et stort salg. Foto: Claus Bonnerup

I sommer var det Rennes, der var efter Cajuste, og buddene nåede over 100 millioner kroner, men en handel kom det aldrig til.

I stedet er det Reims, der kan få glæde af den 22-årige midtbanespiller. Reims indtager 14. pladsen i den bedste franske række.

- Det er vigtigt for mig at sige tak for nogle gode år til fansene og alle folk i og omkring klubben.

- Jeg har nydt min tid i FC Midtjylland, og særligt de store præstationer med mesterskabet og Champions League i 2020 kommer jeg til at huske. Jeg ønsker klubben alt det bedste, siger Cajuste, der blot har spillet ti kampe for Midtjylland i denne sæson.

