Midtjysk transferscoop: Legende bekræfter

Jonas Lössl er på vej hjem til FC Midtjylland efter et kuldsejlet ophold i Premier League-klubben Everton.

Kæmpe scoop: FCM shopper i Premier League

I skrivende stund forhandler den 31-årige keeper med Everton om at rive den flotte PL-kontrakt i stykker, men det er kun et spørgsmål om tid, inden Lössl kvit og frit skriver med ulvene.

Everton-manager Carlo Ancelotti bekræftede fredag aften over for Ekstra Bladet via britiske pressekontakter, at den danske keeper står med det ene ben ude af den engelske traditionsklub.

Carlo Ancelotti har ikke set Jonas Lössls vej, og den italienske legende bekræfter nu, at den danske målmand er på vej væk fra Everton. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, Jonas Lössl leder efter et sted, hvor han kan få spilletid. Han har desværre ikke haft en mulighed for at spille her i klubben, og derfor kigger han sig om efter en ny klub, siger Carlo Ancelotti.

Siden Carlo Ancelotti tog over i Liverpool-klubben, har Jonas Lössl været helt ude i kulden, og senest er den tidligere FCK-keeper Robin Olsen blevet hentet ind fra Italien.

Jonas Lössl håber at styrke sit EM-kandidatur i FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

Den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford stod i vejen, og selv om han leverede til tider tvivlsomme præstationer, så blev det aldrig Jonas Lössls chance. Derfor vender Lössl nu snuden hjem mod heden.

Endnu mangler FC Midtjylland at blive enig med Jonas Lössl om de nærmere detaljer i aftalen som kontraktlængde, men det beskrives som en formalitet i det store billede.

Jonas Lössl vender retur til FC Midtjylland for at styrke sine muligheder i forhold til EM til sommer og for på sigt at overtage pladsen mellem stængerne efter Jesper Hansen, der fylder 36 år om to måneder og er begyndt at trækkes med lidt små skavanker.

