Milliardregn i danskerklub: Sådan påvirkes FCM

Det bliver en kæmpe fordel for FC Midtjylland, at Brentford fra næste sæson kan skrive Premier League på visitkortet

Der blev jublet højlydt i det midtjyske, da søsterklubben i London, Brentford, lørdag sikrede sig guldbilletten til Premier League efter playoff-sejren mod Swansea.

Der opstår nemlig en vild pengeregn over Brentford, der ejes af Matthew Benham, der også sidder øverst i FCM-regi.

Men det er nu ikke sådan, at Brentfords oprykning til verdens rigeste fodboldliga kommer til at kunne aflæses på bankbogen i Herning/Ikast.

- Det ville være rart, hvis der tikkede 100 mio. kr. ind på kontoen nu her den 1. Men det er desværre ikke tilfældet, slog FCM-direktør Claus Steinlein fast.

Thomas Frank skal være cheftræner i Premier League næste sæson - til stor fordel for FC Midtjylland. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Steinlein lagde til gengæld ikke skjul på, at det kommer til at betyde en del for Superliga-klubben, at legekammeraten i London nu spiller Premier League i stedet for Championship.

- Det bliver en kæmpe fordel for os. Hvis vi tager spillerrekruttering f.eks., så kan det være, Brentford henter nogle virkelig dygtige spillere, der måske lige har brug for en sæson i FCM, før de skal spille Premier League.

- Det kan også være, at vi kan sælge FCM-spillere direkte til Brentford i Premier League, hvor pengene er noget større. Vi kan også hente spillere og lægge en fremtidsplan, hvor Premier League indgår. Det er en stor gulerod, lød det fra Claus Steinlein.

Claus Steinlein ser store fordele i, at søsterklubber Brentford i weekenden rykkede op i Premier League. Foto: Claus Bonnerup

I det hele taget så betragter Claus Steinlein det som den mest frugtbare sæson under samarbejdet mellem Brentford og FC Midtjylland.

- Det er selvfølgelig virkelig ærgerligt, at vi ikke formåede at genvinde DM-guldet, men hvis vi ser helt overordnet på det, så er det lidt vildt, at Brentford rykkede op i Premier League, og FC Midtjylland spillede Champions League-gruppespil, når vi ser på vores budgetter.

- Vi har videregivet en kæmpe know-how med vores seks kampe i Champions League, nu kommer Brentford til at få 38 kampe i den størrelsesorden næste sæson. Det kommer virkelig til at smitte af på os, lyder det fra Claus Steinlein.

