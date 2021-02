Millimeter-afgørelse i mestrenes gyser

Videoklip afslører massive vandskader på Superliga-stadion

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland humper videre i sit forsøg på at forsvare guldet.

Søndag aften måtte ulvene atter tage nogle af spillets yderste marginaler i brug for at overvinde det AC Horsens-mandskab, som FCK ret ukompliceret viftede til side i seneste runde.

I en kamp afviklet et godt stykke under nulpunktet var det helt passende at en spiller med efternavnet Cools stod for afgørelsen.

Og spørgsmålet er om kampens afgørende sekvens efter 71 minutter overhovedet var et mål.

Pione Sisto slog et stærkt indlæg dybt ind i feltet og tæt under mål kom den belgiske back, Dion Cools, til og flugtede kuglen ind på AC Horsens-keeper Matej Delac, der med en refleks fik bremset kuglens bevægelse, mens han faldt bagover.

Da han ramte jorden slog han atter til bolden, men for sent. På sidelinjen markerede manden med flaget at bolden havde passeret mållinjen.

Den afgørelse var hårfin, men da mållinjeteknologi ikke er indført i Danmark, så vil et spørgsmålstegn blive ved med at svæve over beslutningen fra dommerteamet anført af Jacob Kehlet.

En hård skæbne for et stærkt kæmpende AC Horsens-mandskab, der bestemt ikke skal afskrives i bunden, hvis de kan mønstre samme format i resten af sæsonen.

Nytiltrådte cheftræner Jens Berthel Askou havde valgt at starte Jannik Pohl i front til støtte for Nicolai Brock-Madsen og den parring klædte holdet. Pohl kom frem til en stor chance på en omstilling lige efter pausen, men overplacerede akkurat sin afslutning.

AC Horsens matchede FC Midtjylland stærkt kampen igennem og beviste at det ikke var tilfældigt, at de snuppede point fra ulvene i sæsonens første opgør.

De holdt FC Midtjylland fra store chancer i store dele af kampen. Gustav Isaksen og Luca Pfeiffer brændte de to eneste chancer af betydning før Cools afgjorde det hele.

Den snævre føring gjorde at kampen levede hele vejen, og Awer Mabil måtte se en scoring til 2-0 afblæst efter VAR-tjek og dybt inde i overtiden var AC Horsens yderst tæt på at prikke den udligning ind, som de egentlig havde gjort sig fortjent til.

