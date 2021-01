Millionerne lokker: Lurer på mestrenes guldfugl

Frank Onyeka rundede 100 betydende kampe for FC Midtjylland i 2020's absolut sidste Superliga-opgør, der blev spillet mellem FCM og FC Nordsjælland om aftenen mandag 21. december.

To DM-titler, en tur i Champions League-gruppespillet og debut for Nigerias landshold Super Eagles har årene i FC Midtjylland budt på for midtbanespilleren, der kom til fra samarbejdsklubben FC Ebedei i januar 2016, 10 dage efter sin 18-års fødselsdag.

Og 2021 kan meget vel blive året, hvor Frank Onyeka bliver solgt til udlandet.

Skifte glippede

Egentlig var det slet ikke forventningen, at Frank Onyeka skulle runde 100 kampe for FC Midtjylland.

Midtbanespilleren, der fylder 23 år den 1. januar, var voldsomt eftertragtet i det forgangne år.

Først havde traditionsklubben VfB Stuttgart ifølge Tipsbladets oplysninger kørt sig i stilling i tilfælde af, at man rykkede op i Bundesligaen, men trods en andenplads og en tur op i bedste række havde sydtyskerne i sidste ende ikke råd til Onyeka på grund af store indtægtstab efter coronaepidemiens udbrud.

En medvirkende forklaring var også, at FC Midtjylland krævede 10 millioner euro, lige knap 75 millioner kroner, for midtbanespilleren, der i FCM-ledelsens optik var vital for en mulig Champions League-kvalifikation, hvilket da også viste sig at holde stik.

Men mens FC Midtjylland spillede de afgørende Champions League-kampe, og efter den første jubel ovenpå 4-1-sejren over Slavia Prag havde fortonet sig, udspillede der sig lidt af et drama omkring den dygtige midtbanespillers fremtid.

For Club Brugge i Belgien var interesseret, og den belgiske topklub har i dag et budget, der snildt kunne placere den i middelklassen i den tyske Bundesliga.

Belgierne var beredt på at betale 45 millioner kroner, seks millioner euro, for Frank Onyeka, og den nigerianske midtbanespiller mente, at FC Midtjylland havde lovet ham et skifte, hvis den rigtige klub med den rigtige pose penge dukkede op efter en stærk 2019/20-sæson.

Og Onyeka spillede fremragende og hjalp også FC Midtjylland i Champions League, men væk kom midtbanespilleren ikke til sin egen store ærgrelse i en svær tid, hvor faren hjemme i Nigeria var død pludseligt i september efter hjerteproblemer.

Ny interesse

Club Brugge endte med at forpligte sig til at betale seks millioner euro i en handel om den unge Ajax-spiller Noa Lang, der blev lejet for 2020/21 med et køb for enden af den aftale.

I stedet er der nu klubber fra Serie A og Bundesligaen, der scouter og spørger ind til Frank Onyekas tilgængelighed, og det samme gør et par af de større russiske klubber med råd til en nigeriansk landsholdsspiller.

FC Midtjylland vil givetvis stadig kræve sig godt betalt for at slippe ham, nu hvor Onyeka også har Champions League-gruppespil med Liverpool, Ajax og Atalanta på sit resumé foruden en A-landskamp mod Algeriet.

Med coronavirussen i mere end fuldt flor i store dele af Europa er påpasseligheden med pengene stor på januars transfermarked, så et sommerskifte ser mere sandsynligt ud, uden at januar er udelukket.

Konkrete destinationer ønsker Frank Onyekas agent Klaus Granlund ikke at gå ind i, og ingen aftaler lader til at være tæt på. Men noget kommer der sandsynligvis til at ske i 2021, mener den erfarne spilleragent.

- Der er da ingen tvivl om, at Frank var skuffet, da han ikke kom afsted i sidste transfervindue. Men jeg synes, han har spillet og gjort det godt i efteråret. Det vigtige for Frank er, at han kommer det rigtige sted hen, hvor han kan fortsætte sin udvikling, siger Klaus Granlund til Tipsbladet.

I et interview med Ekstra Bladet i slutningen af oktober luftede Frank Onyeka sin store glæde ved Liverpool og håbet om en dag at komme til at spille for de engelske mestre. Over tid kunne Klaus Granlund godt forestille sig Onyeka spille i Premier League.

Set udefra vil den mission nok være lettere med en sæson eller to i en større europæisk liga end den danske, omend godt spil i 2019 og 2020 også har fået engelske klubber til tage noter på Frank Onyeka, herunder i FC Midtjyllands søsterklub Brentford, der igen i denne sæson jagter oprykning til Premier League.

- På sigt er jeg ikke i tvivl om, at Frank har kvaliteterne til at spille i Premier League, siger Klaus Granlund.

FC Midtjylland har indikeret, at man gerne vil sælge midtbanespilleren efter denne sæson efter et 2020, hvor midtbanespilleren efter FCM-direktør Claus Steinleins mening burde være på samtlige udvalgte hold.

