Ronnie Schwartz er netop skiftet til Charlton Athletic i engelske League One, og her håber han på mere spilletid, end han fik i efteråret.

Selvom 'Plaffeministeren' blev topscorer i Superligaen i sidste sæson, indgik han nemlig overhovedet ikke i FC Midtjyllands planer i efteråret, hvor det blev til sølle 31 minutter i en pokalkamp for de forsvarende mestre.

Af den grund var efteråret også frustrerende og mentalt hårdt, fortæller Ronnie Schwartz over for London News Online.

- Fra det første øjeblik kunne jeg mærke, at de ikke ville spille mig. Jeg var ikke engang på holdet til træningskampene. Jeg tænkte 'okay, det her er ikke en god situation'.

Sådan skal FCK handle i januar

- I sidste ende skal du spille kampe, hvis du vil vise dig selv. Jeg ved, at jeg havde scoret mål i den foregående sæson, men man skal stadig komme ind på holdet. Mange klubber og mine venner tænkte 'hvad sker der?'

Vennerne var overrasket over den manglende spilletid. Foto: Jens Dresling

- Det eneste, jeg har fået at vide, er, at de bare ville bruge andre spillere. Det har været seks lange måneder uden at spille. Derfor er jeg meget glad for at skifte til Charlton. Jeg har meget frustration over ikke at spille de sidste par måneder - forhåbentlig vil det blive vist på banen.

- Det har mentalt været en hård tid og at gå fra at være topscorer i ligaen til ikke at spille, siger Ronnie Schwartz til det engelske medie.

- Han var desperat

I Charlton er man også klar over, at man har hentet en spiller, der har manglet spilletid, og det kunne mærkes i forhandlingerne.

- Der var åbenbart noget med hans klub, men jeg er ikke sikker på, hvad der skete. Jeg ved bare, at han var desperat efter at komme hertil, siger Charlton-træner Lee Bowyer til London News Online.

Ronnie Schwartz, 31 år, nåede at score seks mål på 16 kampe for FC Midtjylland. Fredag aften kan han debutere for Charlton mod Accrington Stanley.

Fødselspanik i New York: Ny AGF-angriber blev helten

Bag om OB-balladen: Pilen peger på milliardæren