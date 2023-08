Mistænker dommer: Var det tilbagebetaling?

- Jeg ved ikke, om det var lidt tilbagebetaling for det i første runde.

Sådan lyder det fra FC Midtjylland-træneren Thomas Thomasberg, der efter søndagens 1-4-nederlag til Lyngby såede tvivl om den tidlige udvisning af midtjydernes stopper Stefan Gartenmann.

Efter blot fire minutters spil fik Gartenmann først et gult kort for at nedlægge Lyngby-profilen Tochi Chukwuani, men dommen blev efter et VAR-tjek omstødt til et direkte rødt kort.

Ifølge Thomasberg blev dommerteamets beslutning måske påvirket af, at FCM i første spillerunde havde held med ikke at få dømt et straffespark imod sig, hvilket senere hen blev erkendt som værende en fejl fra VAR’s side.

- Når der er givet et gult kort, kan jeg konstatere, at der har været snakket meget om, at det skal være klart og åbenlyst, at det er et direkte rødt, og det er det, jeg sår min tvivl om.

- Jeg synes, at jeg både så lidt opbakning (bagved Gartenmann, red.) og et træk, der måske var lidt langt.

- Jeg ved ikke, om det var lidt tilbagebetaling for det i første runde, hvor vi selvfølgelig skulle have haft et straffespark imod os og et rødt kort.

- Jeg ved ikke, om det gjorde, at man blev bragt i tvivl. Eller om det i hvert fald sørgede for, at den skulle ses igennem, så der ikke blev givet mere til os, siger FCM-træneren.

Stefan Gartenmann, der var hovedpersonen i den kampafgørende situation, er enig med Thomasberg i, at situationen ikke var klar og tydelig.

- Nu er jeg måske en smule farvet, men jeg synes, at Tochis træk blev lige langt nok, så det ikke som sådan var et stensikkert mål.

- På den måde synes jeg måske godt, man kan sige, at dommen var en smule hård, siger Gartenmann.

Selv om Thomas Thomasberg ikke nødvendigvis var enig i udvisningen af Gartenmann, understreger FCM-træneren, at holdet selv var skyld i, at det ikke blev til point i Lyngby.

- Kendelsen ændrer ikke ved, at det efterfølgende var vores egen skyld, at vi ikke havde en chance for at få point, siger Thomasberg.