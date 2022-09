Naive FC Midtjylland nedlagt af AaB

Græsset blev liggende denne gang, men resultatet ændrede sig ikke for FC Midtjylland, der slet ikke kunne følge op på Alberts Capellas' flotte debut i Brøndby.

For anden hjemmekamp i træk tabte FC Midtjylland 2-0... denne gang til AaB... Fjerde hjemmekamp tabt med to mål denne sæson.

Dermed kom ulvene ned på jorden efter sejren i Brøndby.

Denne gang var der ikke hjælp fra et tidligt straffespark kaldt fra VAR-vognen. Ingen lækker kontra til 2-0, som det skete i Brøndby.

AaB demonstrerede ganske enkelt den simple sandhed, som kendetegner FC Midtjylland denne sæson.

De har det tordnende svært mod et godt organiseret hold.

Albert Capellas forsøgte at følge op på triumfen i Brøndby ved atter at stille med sin frække, offensive formation med Anders Dreyer i en central midtbanerolle.

Annonce:

Det overraskede muligvis Niels Frederiksen i mandags. Lars Friis på AaB-bænken var forberedt.

Hjemvendte Kristoffer Olsson blev smidt direkte ind i den balancerolle, som Oliver Sørensen havde indtaget i Brøndby.

På lækkerhedsbarometret var der forfærdeligt meget bold på FCM-mandskabet, men det blev rasende ineffektivt.

Alt for mange berøringer. Slow motion til en slow søndag.

Albert Capellas mener åbenbart, at han kan genrejse FC Midtjylland ved at vælge de bedste boldspillere og så går det nok.

Det er nok det, der følger med, når man vælger at give en veluddannet og erfaren talentudvikler som Alnbert Capellas det første klubjob på topniveau.

Altså... Barcelona kan måske spille med midtbanetyper som Sisto, Evander, Olsson, Dreyer og Isaksen. Mod AaB virkede det hovedløst.

Og Pedro Ferreira nød det til fulde på AaB

AaB tillod FC Midtjylland masser af boldbesiddelse, for det gjorde kun sjældent ondt.

Annonce:

Og som halvlegen skred frem blev nordjyderne stadigt bedre.

Men at det lige frem skulle give en pauseføring lå ikke i luften,

Det sørgede en af fortidens glemte FCM-helte så for, da Pedro Ferreira opportunistisk trykkede til fra distancen.

Det lignede barnemad for tilbagevendte Jonas Lössl, men han tabte utilgiveligt kuglen ind i eget net.

Svært at kalde det decideret fortjent, men AaB havde sluttet halvlegen klart bedst, og på den konto var det svært at indvende noget mod føringen.

Anført af den overdådige Pedro Ferreira fik AaB sat en prop i det ventede FCM-stormløb efter pausen, og da Lucas Andersen på nordjydernes første gode angreb i anden halvleg kunne sende Allan Sousa op til 2-0, så var vejen til sejren banet.

Et mål som i øvrigt havde et grimt aftryk fra skidt spillende Paulinho, da hans skødesløse boldtab gav AaB bolden den afgørelsen

Annonce:

Meget kunne have ændret sig, da ulvene smed forsigtigheden over bord og begyndte at spille mere direkte.Havde Evander haft den velkendte skarphed i afslutningerne, så havde FC Midtjylland skabt et comeback.

Men brasseren manglede et par millimeter i afroen, da han fik et hovedstød for åbent mål.

Og i slutfasen kunne han ikke ramme kassen, da Josip Posavec lå og sprællede på jorden.