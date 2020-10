Nej til lukrativt tilbud

De danske mestre fra FC Midtjylland har også kaptajn Erik Sviatchenko i truppen i efteråret.

Den 29-årige tidligere landsholdsspiller var - som tipsbladet.dk kunne afsløre onsdag - genstand for transferbud fra Trabzonspor, men til syvende og sidst takkede FC Midtjylland nej til bud fra den tyrkiske klub. Tyrkerne hentede mandag en anden central forsvarsspiller.

Sviatchenko fortæller i et interview med Dossier om sin oplevelse med buddene fra Trabzonspor.

- Det har været snakke og bud frem og tilbage den sidste måned-halvanden. Det har været uafbrudt. Det har været hektisk, men det gode ved at være i den alder i forhold til rutine er, at man har prøvet de her forløb så mange gange i karrieren, at det ikke spiller ind på ens præstationer. Det ville det have gjort før i tiden, da jeg var yngre.

Stor værdi i billig 'Zanka': Men utilfredshed kan lure

- På den måde har det ikke haft en effekt den her gang, og det var dejligt, for vi har trods alt spillet nogle vigtige kampe, hvor man virkelig skulle have clearet sit hoved og ikke have tanker på alle mulige andre ting end at præstere, siger Erik Sviatchenko til Dossier og fortæller:

- Men det har været tæt på, og der har været tre bud, så de har været ivrige. Men Midtjylland har valgt at sige, at det ikke var godt nok, og med Champions League i vente og med udsigt til noget andet på sigt, var det en okay deal, vi sagde nej til, selv om økonomien i sig selv, det ved man, når man snakker Tyrkiet - det kan Lars Olsen sikkert også snakke mere om - er nogle store summer.

- Men det er okay. Jeg er fuldt committed som ulveanfører i Midtjylland. Jeg glæder mig bare til de næste par kampe og især i Champions League.

Erik Sviatchenko vendte tilbage til FC Midtjylland i januar 2018 på en lejeaftale, og den blev om sommeren vekslet til en permanent aftale.

Midtstopperen har fortsat et par år igen af sin aftale med FC Midtjylland.

Næsten perfekt for Brøndby - kun én ting kiksede