Ny aftale på plads i FC Midtjylland

I sommer var det Alexander Scholz, der skrev under på en ny aftale med FC Midtjylland, og kort inde i december var det kaptajn Erik Sviatchenko, der forlængede.

Og nu kan tipsbladet.dk fortælle, at endnu en central forsvarsspiller har forlænget sin aftale med de danske mestre.

Ifølge tipsbladet.dks oplysninger har den tidligere OB-, Basel- og Heerenveen-spiller Daniel Høegh skrevet under på en ny aftale med FC Midtjylland. Aftalen gælder frem til sommeren 2024.

Den 30-årige forsvarsspiller blev hentet til FCM på sidstedagen i transfervinduet i efteråret, og han har været så godt et alternativ for Brian Priskes mandskab, at man altså har valgt at give ham en ny aftale.

Det blev i efteråret bare til tre førsteholdskampe - to i Sydbank Pokalen og en enkelt i Champions League-gruppespillet - men Daniel Høegh efterlod et positivt indtryk, da han spillede roligt og med overskud.

Han må nok regne med at stå bag makkerparret Sviatchenko og Scholz, men sker der noget med en af de to, er det Daniel Høegh, Kristian Riis og Japhet Sery Larsen, der kæmper om spilletid.

Manjrekar James er på vej ud på leje og ventes at være udlejet resten af indeværende sæson.

Daniel Høegh har en enkelt landskamp på cvet - han skrev i oktober under på en etårig aftale, der nu altså er blevet forlænget så den først løber ud om tre og et halvt år.

