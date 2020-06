Ny sag belaster dansk fodbold: 'Bøsser går i grønt'

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Man kunne have håbet, at det i den grad hørte fortiden til med homofobiske tilråb, men søndag kunne man igen høre homofobiske fraser fra tilskuerne til FCM's kamp mod AGF.

Nu risikerer FC Midtjylland en bøde, for Disciplinærudvalget vil se nærmere på sagen. Det skriver Politiken, der også har fået bekræftet fra FCM-lejren, at der er en sag.

Ifølge mediet skulle der være råbt mod dommerne: 'Bøsser går i grønt. Bøsser går i grønt. Bøsser, bøsser, bøsser går i grønt.'

- Når man hører klippet, er der ingen tvivl om, at der bliver sunget en homofobisk sang efter scoringen. Det er ikke noget, vi vil have i vores klub eller stå på mål for. Vi har ikke været bekendt med sagen før nu, og der stod heller ikke noget om det i dommerens kamprapport. Vi tager ansvaret på os og vil nu gøre, hvad der står i vores magt for at identificere de personer, som er kommet med det homofobiske tilråb mod dommertrioen, siger Mads Hviid Jakobsen, der er pressekoordinator hos FCM til Politiken.

Sidste år blev homofobiske tilråb fra lægterne en kæmpe sag, da FC København-spilleren Viktor Fischer satte fokus på det efter en kamp mod OB. Her fik fynboerne en bøde på 25.000.

En gruppe Brøndby-fans skaffede kort efter klubben en lignende bøde, hvilket gentog sig igen, da de blå-gule mødte FCK.

