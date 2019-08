Ny Superliga-bomber lærer af Netflix

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her!

Da FC Midtjylland hentede den 24-årige landsholdsangriber fra Guinea, Sory Kaba, denne sommer for 22,5 millioner kroner, blev han samtidig også den dyreste spiller i klubbens 20-årige historie.

Derudover ligger han sig også højt på listen over de dyreste spillere nogensinde i den bedste danske række. Det lader dog ikke til, at det er noget, som går ham synderligt meget på, men han er klar over, at det forpligter.

- Det påvirker mig ikke, men jeg ved, at der følger et stort ansvar med. Jeg har en pligt til at løfte holdet, når de har betalt så mange penge for at købe mig. Det kræver, at man tager ansvar, men det er noget, som jeg godt kan lide at påtage mig. Jeg skal give alt, hvad jeg har, når jeg er på banen, fortæller Sory Kaba til tipsbladet.dk.

Når det netop blev FC Midtjylland, som hentede Sory Kaba til klubben, så hænger det ifølge hovedpersonen sammen med, at midtjyderne tidligere har været gode til at udvikle spillere og sælge dem videre til større ligaer.

Selv fortæller Sory Kaba, at han er kommet for at vokse både som spiller og som menneske. Det endelige mål for ham er der da heller ingen tvivl om, og han lyser nærmest op, da han bliver spurgt til det.

- Min drøm er at spille i England. Jeg ved, at det hele handler om at arbejde hårdt, så det vil jeg gøre. Jeg er samtidig klar over, at det handler om at have hovedet det rigtige sted, og det er her, hvor vi har nogle meget afgørende kampe om hjørnet. Det skal vi være forberedte på, fortæller han med henblik på blandt andet opgøret i Europa League-kvalifikationen mod Rangers.

Siden skiftet til den jyske hede er det blevet til én kamp for den høje angriber, som forinden havde været med til Africa Cup of Nations. Det var mod AGF. Her fik han de sidste 24 minutter, hvor han fik en enkelt chance. Dog fik målmanden rettet forsøget forbi kassen.

- Det var min første kamp, og jeg ved, at jeg kan gøre det bedre. Men jeg havde heller ikke spillet i et par uger op til, og det er ikke det samme som at spille med ved Africa Cup, og jeg har skiftet klub to gange på et år. Sådan noget er ikke nemt, men jeg er meget glad for at være her, og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe holdet, forklarer han.

Efter ankomsten til den midtjyske klub er der gået omkring en måned, og selv føler han, at han er faldet godt til sammen med de nye holdkammerater, og selvom han er bedst på fransk og spansk, så fungerer det engelske også for ham.

- Jeg har set en del Netflix, som har hjulpet mig med at lære engelsk, ligesom jeg også hører en del musik. Men jeg er nødt til at blive endnu bedre, så om to eller tre måneder, vil jeg være endnu bedre på engelsk i interviews, forklarer Sory Kaba.

I klubben kan han dog læne sig op ad danske spillere som Jakob Poulsen, der tidligere har spillet for Monaco, samt Jesper Hansen, der har været i både Evian og Bastia, da de begge taler fransk.

Sory Kaba kom til FC Midtjylland fra Dijon, men han har også spillet for Elche i Spanien.

