Ny udvikling i Superliga-voldssag

Endnu en mand er sigtet for et voldeligt overfald efter kampen mellem FC Midtjylland og FC København 1. maj

Politiet har fundet frem til endnu en mand, som de mener har været involveret i et voldsomt overfald på en FCK-fan efter guldkampen mellem FC Midtjylland og FC København i Herning 1. maj.

En 21-årig mand fra Herning-området er således sigtet i sagen, oplyser politikomissær hos Midt- og Vestjyllands Politi Bjørn Nørgaard Bo til Ekstra Bladet.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om sigtelsen, der er nummer to i sagen.

Tidligere er også en anden mand fra lokalområdet sigtet i sagen, hvor en 27-årig FCK-fan blev overfaldet uden for MCH Arena umiddelbart efter kampen.

Forud for overfaldet var gået et bizart forløb, som omfattede alt fra snyd med billet til urin på tribunen. Læs alle detaljerne her.

Her blev han så slemt tilredt, at en ambulance blev tilkaldt, men han var efterfølgende ikke særligt interesseret i at fortælle om sin tilstand til politiet.

- Han har ikke været så meddelsom til politiet på nuværende tidspunkt. Han var stadig ved at blive behandlet af ambulancepersonalet, da politiet kørte, så vi ved ikke, om han blev taget med, eller om de klarede behandlingen på stedet. Det er vi ikke bekendt med, lød det i sidste uge fra Bjørn Nørgaard Bo.

I sidste uge fortalte Preben Rokkjær, der er Marketing & Support Director i FC Midtjylland, at sagen vil få konsekvenser for de pågældende personer, hvis de bliver kendt skyldige i sagen.

- Hvis politiet når frem til, at vores fans fra FC Midtjylland har været involveret i vold, så - ud over de konsekvenser det får for dem rent politimæssigt og retsmæssigt - får det helt sikkert nogle hårde konsekvenser herfra i form af lange karantæner.

- Det vil vi simpelthen ikke kædes sammen med, siger Preben Rokkjær.

Læs alt om sagen her.