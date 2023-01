Nyt kæmpebud: FCM overvejer vildt salg

Sporting har nu lagt så stort et millionbeløb på bordet i Midtjylland, at ulvene reelt overvejer at sælge forsvarsjuvelen Ousmane Diomandé

Nej, nej og atter nej!

Sådan har det lydt fra FC Midtjylland hver eneste gang, klubben har fået et bud på den ombejlede forsvarsspiller Ousmane Diomandé.

Men mandag er der sket et gennembrud i forhandlingerne med Sporting Clube de Portugal, der har smækket en noget større pose penge på bordet i Ikast.

Ifølge Ekstra Bladets kilder har den portugisiske storklub øget deres bud til otte mio. euro svarende til omtrent 60 mio. kr.

De tidligere bud har ifølge portugisiske medier ligget i omegnen af 30-37,5 mio. kr. Her har FCM ikke været i nærheden af at ryste på hånden og gøre plads i pungen.

FCM's transferplan: Har bedt om tre stjerner

Sendt delegation til Danmark

Men det nye Sporting-bud har altså fået FC Midtjylland på andre tanker, og for første gang overvejer ulvene nu reelt at sælge ivorianeren.

Derfor har Sporting sendt en delegation til Danmark for at lukke aftalen, der stadig ikke accepteret fra dansk side.

19-årige Ousmane Diomandé er lejet ud til C.D. Mafra i den næstbedste portugisiske række og har aldrig spillet en kamp for FCM. Han kom til Heden for et år siden, og planen har hele tiden været, at stortalentet skulle tilbage til Midtjylland til sommer for at træde ind i førsteholdstruppen.

Nu tyder det dog på, at pengene er ved at blive så store, at Diomandé, der har fire år tilbage af sin kontrakt i FCM, aldrig når at optræde for ulvene.