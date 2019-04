OB kløvet og fældet i pokalen

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland kan drømme søde drømme om en historisk double efter ulvene onsdag aften spillede sig i pokalfinalen med 4-0 over OB.

Men når gæsterne fra Fyn lukker øjnene for natten, så vil det formentlig være svært at undgå et mareridt over den 1-0 scoring, som tippede den helt lige kamp.

Fynboerne havde pillet nok et uopfindsomt ulve-fremstød fra hinanden, da formstærke Troels Kløve mistede koncentrationen i et skæbnesvangert splitsekund.

Han lod kuglen smutte alt for langt væk i et træk ned mod eget mål, hvilket FCM-angriberen Paul Onuachu opfangede.

OB-spilleren måtte sætte i fart for at nå bolden før FCM-angriberen, og da han presset forsøgte at sende bolden ned mod keeper Sten Michael Grytebust, så blev pasningen så upræcis, at OB-keeperen ikke kunne nå den og bolden uheldigt listede sig i eget net efter en halv time.

OB kløvet og fældet af sin mest formstærke spiller.

Og så må det oven på Kamil Grabaras vilde drop i mandags konstateres, at det er åbenbart blevet sæson for groteske scoringer i Danmark.

Målet fik kæmpe betydning i en kamp, hvor OB var svækket uden nøglespilleren Janus Drachmann samt den stærke venstreforsvarer Jacob Barrett Laursen.

Indtil FCM-føringen havde OB virkelig lignet et hold, der ville blive svært at knække for ulvene. Jeppe Tverskov styrede OB-defensiven med overbevisning og gav ikke Paul Onuachu nogen plads.

OB fik også kampens første store mulighed, da Evander sløsede i defensiven, så Bashkim Kadrii kunne opsnappe kuglen lige før FCM-keeper Jesper Hansen, der dog fik presset OB-spilleren ud i så spids en vinkel, at han ikke kunne ramme det åbne mål.

Evnen til at udnytte modstanderens fejl blev den afgørende forskel på de to semifinalister i de første 45 minutter, men det lå i luften, at OB havde brug for noget ekstraordinært for at vende skæbnen på en arena, hvor de striwede ikke havde sejret i fem år.

Og det håb blev knust bare to minutter efter genstarten, da Jeppe Tverskov for første gang mistede pejlingen i forhold til fyrtårnet Onuachu. Et Rafal Kurzawa-frispark fandt nigerianeren helt fri og så var det 2-0.

Det knuste i realiteten OB, men fynboerne forsøgte heroisk at finde en livline, som bød sig efter en time, da Ryan Johnson Laursen stærkt drev ned ad fløjen og millimeterpræcist fandt Bashkim Kadrii foran mål, men Jesper Hansen fik modigt kastet sig ned og forpurret den gigantiske chance.

Ti minutter senere blev kampen endegyldigt punkteret, da Paul Onuachu fejlagtigt ikke blev vinket offside. Nigerianeren var sikker med hovedet til 3-0.

I slutfasen sørgede Gustav Wikheim for at cifrene nærmede sig en ydmygelse, da han overmatchede Troels Kløve i en duel og slap alene igennem.

4-0 var en hård skæbne for OB. FC Midtjylland er i pokalfinalen.

